Retiran FAMOSAS galletas para bebes por contaminación con plástico y papel

La empresa Gerber anunció el retiro voluntario de varios lotes de sus galletas para bebés Arrowroot Biscuits en Estados Unidos, luego de detectar la posible presencia de fragmentos de plástico blando y papel en algunos paquetes.

La medida, comunicada oficialmente el 29 de enero de 2026, fue confirmada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y se considera una acción preventiva ante un riesgo potencial para la salud de los consumidores infantiles.

De acuerdo con la información publicada por la FDA, el retiro afecta exclusivamente a las presentaciones de 156 gramos de Gerber Arrowroot Biscuits fabricadas entre julio y septiembre de 2025. Estos productos fueron distribuidos a nivel nacional, lo que amplía el alcance de la alerta y obliga a padres y cuidadores a revisar cuidadosamente los empaques que tengan en casa.

Alerta activa protocolos de la FDA

Las autoridades sanitarias señalaron que, hasta el momento, no se han registrado reportes de lesiones, enfermedades o incidentes relacionados con el consumo de los lotes afectados. No obstante, la FDA subrayó que la presencia de materiales no alimentarios en productos dirigidos a bebés representa un riesgo inaceptable, incluso cuando no se hayan documentado daños directos.

El origen del problema se identificó en la cadena de suministro de la harina de arrurruz utilizada en la elaboración de las galletas. Según el organismo regulador, un proveedor externo detectó partículas extrañas en este insumo, lo que derivó en un retiro propio del ingrediente.

Tras conocer la alerta, Gerber notificó a la FDA, suspendió de inmediato su relación comercial con dicho proveedor y activó su protocolo interno de retiro, como parte de sus medidas de control de calidad.

NBC News informó que la compañía colabora estrechamente con las autoridades para esclarecer el incidente y mantener informados a los consumidores. En un comunicado, Gerber reiteró que “la calidad, seguridad e integridad de nuestros productos siguen siendo nuestra máxima prioridad”, y ofreció disculpas por cualquier preocupación generada entre padres y cuidadores.

La FDA confirmó un retiro preventivo de productos infantiles Pexels.

La FDA explicó que los retiros de alimentos se ejecutan cuando existe un riesgo de lesión, exposición a contaminantes o defectos que puedan afectar la seguridad del consumidor. En este caso, la posible presencia de fragmentos de plástico y papel podría implicar riesgos físicos, como asfixia o lesiones internas, especialmente en bebés y niños pequeños, un grupo particularmente vulnerable.

Los consumidores pueden identificar si poseen productos incluidos en el retiro revisando el código de lote de 10 dígitos impreso en la parte posterior del empaque, cerca de la fecha de consumo preferente. La lista completa de códigos afectados está disponible en el sitio web oficial de la FDA. Gerber aclaró que ningún otro producto de su portafolio está involucrado en esta alerta.

La empresa recomendó no ofrecer las galletas retiradas a menores y devolverlas al punto de venta para obtener un reembolso. Asimismo, puso a disposición su línea de atención al cliente, 1-800-4-GERBER (1-800-443-7237), para resolver dudas y orientar a los consumidores sobre el proceso.

Este retiro se suma a otras acciones recientes anunciadas por la FDA en Estados Unidos, como el retiro de atún enlatado por riesgo de botulismo y de suplementos alimenticios por posibles brotes de salmonela. Las autoridades recalcan que estos procedimientos forman parte de los mecanismos de vigilancia destinados a proteger la salud pública y reforzar la confianza en la industria alimentaria.