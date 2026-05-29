Rescatan a ocho personas atrapadas en montaña rusa en Texas | VIDEO

Ocho pasajeros quedaron suspendidos durante varias horas en la atracción Iron Shark del parque Galveston Island Historic Pleasure Pier, tras una falla mecánica ocurrida la tarde del jueves mientras el tren ascendía en posición vertical.

De acuerdo con autoridades locales, los ocupantes permanecieron detenidos a unos 30 metros de altura mientras equipos de emergencia trabajaban en el operativo de rescate.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a los pasajeros inmóviles en dos filas de asientos, inclinados hacia el cielo justo antes de alcanzar la cima de la atracción.

El Houston Independent School District informó que los pasajeros eran estudiantes que participaban en un viaje escolar organizado por las academias Energized for STEM Academy Middle School y STEM Academy High School.

El jefe de bomberos Mike Varela Jr. explicó que los equipos llegaron alrededor de las 5:30 p.m. y aseguraron a los jóvenes con arneses especiales para trasladarlos uno por uno hacia la canastilla de un camión de bomberos.

El operativo concluyó poco después de las 9 de la noche. Aunque los estudiantes terminaron “sacudidos” emocionalmente, todos fueron rescatados con seguridad.

Las autoridades iniciaron una revisión completa de la atracción para determinar la causa de la falla mecánica. Varela destacó que uno de los momentos más delicados fue el traslado de los jóvenes desde la estructura hacia la plataforma del vehículo de rescate, debido a la exposición prolongada al calor y al riesgo de deshidratación.

El parque anunció una inspección exhaustiva de la montaña rusa, que según su sitio oficial alcanza velocidades de hasta 52 millas por hora y cuenta con una caída vertical de aproximadamente 100 pies.