Lula critica a Estados Unidos por designar como terroristas a facciones criminales brasileñas

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lanzó duras críticas contra Estados Unidos tras la decisión de designar como organizaciones terroristas a las dos mayores facciones criminales del país el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).

“No aceptamos que nos traten como niños. No aceptamos que nos traten como si fuésemos un país de pacotilla”, dijo Lula en un evento oficial, advirtiendo contra “jugar con la soberanía” y “con nuestra democracia”.

Los grupos surgieron en cárceles brasileñas y hoy son considerados las facciones más poderosas del crimen organizado y el narcotráfico en Brasil, con control de amplias zonas urbanas, incluidas favelas de Río de Janeiro en el caso del CV.

Tensiones con Washington

La medida estadounidense fue anunciada el jueves, pese a la oposición del gobierno de Lula. El mandatario señaló que esas facciones “son terroristas porque atormentan a las familias, las comunidades y la ciudad”, pero añadió que “no son los terroristas que Trump está buscando. Trump quiere un Osama Bin Laden”.

Lula insistió en que la lucha contra estas organizaciones debe hacerse desde dentro de Brasil. El vicepresidente Geraldo Alckmin advirtió que la decisión de Washington “puede tener consecuencias en el sistema financiero y la economía” y “no va a resolver nada en el combate al crimen”.

La controversia se produce en medio de la campaña electoral, con Lula buscando la reelección en octubre y las encuestas mostrándolo levemente por encima de Jair Bolsonaro.

La decisión de Estados Unidos ocurrió dos días después de que Trump recibiera en privado al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, quien aseguró haber solicitado personalmente la medida. Tras el anuncio, Flávio publicó un video en Instagram afirmando que había hecho “más por Brasil y por la seguridad de los brasileños” que Lula en sus tres mandatos.

Lula respondió acusando al legislador de “no tener vergüenza para traicionar la patria yendo a Estados Unidos para pedir una intervención estadounidense en Brasil”.

Desde enero de 2025, con la llegada de Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos ha designado como terroristas a bandas criminales internacionales, incluidos los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como el Tren de Aragua venezolano.