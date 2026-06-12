Reportan tiroteo en Midland, Texas; confirman un muerto y 11 heridos

Un tiroteo se desarrolla en Midland, Texas, donde al menos 11 personas resultaron heridas y una perdió la vida, según reportes iniciales de Fox News. El jefe de policía confirmó que los disparos provinieron de un edificio y que el enfrentamiento continúa en curso. Equipos SWAT se encuentran desplegados en la zona, mientras las fuerzas del orden trabajan para asegurar el perímetro y proteger a la población.

La alcaldesa de Midland, Lori Blong, informó que hasta el momento se contabilizan al menos 10 víctimas y un fallecido, aunque las cifras podrían variar conforme avance la investigación y se obtenga información más precisa. Decenas de disparos fueron escuchados en medio de la situación, lo que generó pánico entre los residentes y obligó a un amplio operativo de emergencia.

Respuesta de las fuerzas de seguridad

La policía local, junto con unidades especiales SWAT, mantiene un enfrentamiento directo con el tirador, en un intento por neutralizar la amenaza y evitar más víctimas. La zona ha sido acordonada y se pide a los ciudadanos mantenerse alejados del área afectada.

Las autoridades locales han pedido calma y colaboración de la ciudadanía, mientras se desarrollan las operaciones de seguridad. Los hospitales cercanos han activado protocolos de emergencia para atender a los heridos, y se espera que en las próximas horas se actualice el número de víctimas.