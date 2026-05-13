Confinan a mil 700 personas en otro crucero en Francia; reportan un muerto

Un crucero con mil 700 personas permanece confinado este miércoles en Burdeos, al suroeste de Francia, tras la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas de gastroenteritis “aguda”, según informaron las autoridades sanitarias francesas. El brote no guarda relación con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius, aclararon.

El buque Ambition, procedente de las Islas Shetland y con escalas en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (noroeste de Francia), notificó a la autoridad portuaria de Burdeos el fallecimiento de un pasajero británico de más de 90 años a causa de gastroenteritis. La Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania confirmó el hecho en un comunicado, validando la información publicada por el diario regional Sudouest.

Las autoridades subrayaron que “no existe motivo para vincular este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius”.

Al menos cincuenta personas han presentado vómitos y diarrea. Todos fueron atendidos de inmediato por el médico del barco y aislados en sus camarotes. Durante la mañana, un equipo médico francés subió a bordo para evaluar la situación, tomar muestras y analizarlas con el fin de “identificar con precisión el patógeno responsable, evaluar los riesgos de transmisión y adoptar las medidas adecuadas”.

Los resultados de las pruebas se esperan en el transcurso del día. Por ahora, las autoridades investigan una posible intoxicación alimentaria y han descartado la presencia de norovirus en los análisis iniciales, aunque aguardan nuevos estudios realizados en el hospital de Burdeos.

Alerta tras lo ocurrido en el crucero MV Hondius

El crucero MV Hondius se convirtió en escenario de un brote de hantavirus que ha sido descrito como el primero documentado en un barco de pasajeros. La Organización Mundial de la Salud confirmó once contagios y tres muertes, lo que obligó a una operación internacional de emergencia.

El buque atracó en las Islas Canarias, donde España coordinó evacuaciones médicas y cuarentenas. Más de 90 pasajeros fueron trasladados a hospitales en Europa y África, algunos en estado grave. La cepa identificada corresponde al virus Andes, una variante que puede transmitirse entre personas en casos de contacto muy estrecho, lo que elevó la preocupación de las autoridades sanitarias.

El hantavirus, transmitido principalmente por roedores, provoca fiebre, dolores musculares y dificultad respiratoria severa. No existe vacuna ni tratamiento específico, por lo que la atención médica temprana resulta crucial. La OMS señaló que el riesgo para la población general es bajo, ya que el virus no se propaga con la facilidad de la gripe o el COVID-19, pero el caso ha generado reuniones de emergencia en Francia y España, además de cuarentenas en Países Bajos.