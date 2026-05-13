LinkedIn tiene previsto despedir al 5% de su plantilla

LinkedIn tiene previsto anunciar despidos este miércoles como parte de la ola de recortes que atraviesa el sector tecnológico en 2026, según informaron a Reuters dos fuentes conocedoras del asunto.

La red social profesional, propiedad de Microsoft (MSFT.O), planea reducir alrededor del 5% de su plantilla en el marco de una reorganización interna que busca concentrar al personal en las áreas donde el negocio registra mayor crecimiento, indicó una de las fuentes bajo condición de anonimato.

De acuerdo con su página oficial, LinkedIn cuenta con más de 17.500 empleados a tiempo completo en todo el mundo.

Los despidos llegan en un momento en que los ingresos de la plataforma, que comercializa herramientas de reclutamiento y suscripciones, crecieron un 12% en el último trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, mostrando una aceleración en 2026, según documentos presentados por Microsoft ante la Comisión de Valores.

Empresas cambian colaboradores por IA

Una de las fuentes aclaró que la decisión no está relacionada con la sustitución de puestos por inteligencia artificial. Sin embargo, la disrupción impulsada por la IA sigue siendo un factor de presión para las compañías de software tradicionales y para los trabajadores en general.

Cada vez más empresas tecnológicas están reorganizando sus operaciones en torno a la inteligencia artificial. Block (XYZ.N), dirigida por Jack Dorsey, anunció en febrero que eliminaría casi la mitad de su plantilla; Cloudflare (NET.N) comunicó la semana pasada un recorte cercano al 20%; y Meta Platforms (META.O) tenía programados despidos para el 20 de mayo, según Reuters.

Aunque algunos líderes del sector advierten sobre la sustitución de empleos, otros ejecutivos sostienen que la IA está transformando la forma de trabajar más que eliminando puestos. En Silicon Valley, por ejemplo, muchos desarrolladores de software ya utilizan IA para generar código.

El rastreador de despidos Layoffs.fyi ha contabilizado más de 103.000 recortes en el sector tecnológico en lo que va de 2026, una cifra que se acerca a los más de 124.000 registrados durante todo 2025, de acuerdo con su sitio web.