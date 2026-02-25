Reportan cifra histórica: nunca habían matado a tantos periodistas, 129 en 2025

Un récord de 129 trabajadores de la prensa fueron asesinados en el mundo en 2025, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que atribuye a Israel dos tercios de las muertes.

La cifra marca el segundo año consecutivo con un máximo anual de asesinatos de periodistas, luego de los 124 casos registrados en 2024. Además, 2025 fue el año más letal desde que el CPJ comenzó a recopilar datos, hace más de tres décadas.

Matan a periodistas en un número récord en un momento en que el acceso a la información es más importante que nunca”, dijo Jodie Ginsberg, directora general del CPJ. “Todos estamos en peligro cuando se mata a periodistas por cubrir la actualidad”, afirmó en un comunicado.

Más de tres cuartas partes de las muertes en 2025 ocurrieron en contextos bélicos, señaló el CPJ. De ellas, 86 se atribuyen a fuego israelí, principalmente en Gaza, pero también en Irán, Líbano y Yemen.

Izan banderas a media asta en EU por periodistas asesinados

El ejército israelí ha llevado a cabo más asesinatos selectivos de miembros de la prensa que cualquier otro ejército gubernamental hasta la fecha”, detalló el CPJ, y apuntó que “la gran mayoría de los asesinados eran periodistas y trabajadores de medios palestinos en Gaza”.

Las fuerzas militares israelíes rechazaron lo que consideraron “acusaciones”.

A lo largo de la guerra ha habido numerosos casos en los que terroristas operaron bajo apariencia de civiles, incluso haciéndose pasar por periodistas para llevar a cabo actividades terroristas”, declaró a la AFP un portavoz militar israelí, quien añadió que toda acción contra ellos “se debió a su implicación en actividades terroristas y por ningún otro motivo. Cualquier afirmación de daño intencional a civiles, incluidos familiares de periodistas, debido a su actividad profesional, es completamente falsa”, enfatizó.

Drones y crimen organizado agravan el riesgo

Además de la guerra en Gaza, los otros dos conflictos más mortíferos para la prensa en 2025 fueron Ucrania (cuatro muertes atribuidas a fuerzas rusas) y Sudán (nueve), según el CPJ.

El organismo destacó un aumento en el uso de drones, con 39 casos documentados, incluidos:

28 asesinatos cometidos por Israel en Gaza.

Cinco atribuidos a la milicia paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en Sudán.

En Ucrania, cuatro periodistas murieron por ataques con drones militares rusos, la cifra anual más alta en esa guerra desde los 15 casos registrados en 2022.

Los periodistas son cada vez más vulnerables debido a una persistente cultura de impunidad, sostuvo el CPJ, al subrayar la falta de investigaciones transparentes sobre los asesinatos.

En México, seis periodistas fueron asesinados en 2025 y todos los casos siguen sin resolverse. Filipinas registró tres comunicadores abatidos a tiros.

Otros fueron asesinados tras informar sobre corrupción, como un reportero bangladesí atacado a machetazos por sospechosos vinculados a una red de fraude, según el informe del CPJ. También se registraron casos relacionados con el crimen organizado en India y Perú.

El caso de Arabia Saudita y antecedentes recientes

En Arabia Saudita, el columnista Turki al Jaser fue ejecutado en junio por las autoridades, tras ser condenado por varios cargos que el CPJ calificó como “acusaciones falaces” utilizadas para castigar a periodistas.

Se trata de la primera muerte documentada de un periodista saudí desde el asesinato, en 2018, de Jamal Khashoggi.

Creado en 1981 en Nueva York para defender la libertad de prensa y a periodistas en el mundo, el CPJ —financiado con fondos privados y de fundaciones— es dirigido por un consejo integrado por miembros de la prensa y de la sociedad civil.

Impunidad persistente y cifras históricas

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) documenta asesinatos confirmados tras una verificación independiente que exige pruebas de que la muerte estuvo directamente relacionada con la labor informativa; además de los 129 casos confirmados en 2025, el organismo mantiene decenas de expedientes bajo investigación.

De acuerdo con sus bases históricas, desde 1992 —año en que comenzó su registro sistemático— más de mil 700 periodistas han sido asesinados en el mundo, y en aproximadamente el 80% de los casos no ha habido condenas judiciales, lo que el CPJ denomina un “índice de impunidad” persistente.

En el caso de México, que acumuló seis homicidios en 2025 según el informe citado, el país se mantiene de forma recurrente entre los más letales para la prensa en tiempos sin guerra, con más de 60 periodistas asesinados en la última década conforme a los conteos del propio organismo.

Respecto a Gaza, el CPJ ha señalado en reportes previos que el actual conflicto concentra el mayor número de periodistas muertos en un solo escenario bélico en su registro contemporáneo.

Asimismo, el organismo precisa que distingue entre muertes en combate cruzado y aquellas que considera ataques deliberados, categoría que requiere evidencia específica sobre intencionalidad, lo que forma parte central de la controversia internacional en torno a las cifras y responsabilidades señaladas en su informe anual.

