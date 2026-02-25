Primera evacuación médica desde la EEI: astronauta habla de su estado de salud

El astronauta que tuvo un problema de salud en la Estación Espacial Internacional (EEI) en enero, por el que fue evacuado del laboratorio orbital, dijo estar "muy bien", en un comunicado difundido el miércoles por la agencia espacial de Estados Unidos.

Mike Fincke, de 58 años, aseguró estar "muy bien" y añadió que "continúo con la rehabilitación estándar posvuelo" en la sede de la NASA en Houston (Texas).

Previamente, la agencia había declinado identificar al astronauta que había tenido un "evento médico".

La de Fincke fue la primera evacuación espacial de la EEI.

Por la situación, la NASA acortó la misión Crew-11, conformada por los astronautas estadounidenses Finck y Zena Cardman, el japonés Kimiya Yui, y el cosmonauta ruso Oleg Platonov.

Fincke explicó que, el 7 de enero, tuvo una situación médica, sin ofrecer detalles al respecto, que requirió "atención inmediata de mis increíbles compañeros de tripulación".

Gracias a su rápida respuesta y a la guía de nuestros médicos de vuelo de la NASA, mi estado rápidamente se estabilizó".

Su regreso adelantado no fue por una emergencia, insistió, sino para "aprovechar técnicas avanzadas de imagen médica que no están disponibles en la estación espacial".

La tripulación amerizó frente a la costa de California el 15 de enero.

Inédita evacuación espacial

La evacuación médica de un astronauta desde la Estación Espacial Internacional es un hecho extremadamente inusual dentro de la historia de la exploración espacial tripulada.

Según la NASA, los protocolos médicos en órbita están diseñados para estabilizar a los tripulantes en casi cualquier escenario, por lo que los retornos anticipados suelen planificarse cuidadosamente y no implican necesariamente una emergencia crítica.

En este caso, la agencia confirmó que el regreso se realizó bajo condiciones controladas para permitir evaluaciones médicas más avanzadas en la Tierra, lo que coincide con procedimientos establecidos para riesgos moderados que requieren diagnóstico especializado.

El regreso de la tripulación se realizó mediante una cápsula de SpaceX, que amerizó en el océano Pacífico frente a la costa de California, siguiendo el perfil estándar de las misiones Crew.

De acuerdo con reportes oficiales de la NASA actualizados en 2026, estas cápsulas están equipadas para realizar evacuaciones seguras en plazos relativamente cortos, lo que ha incrementado la capacidad de respuesta ante incidentes médicos en órbita.

La agencia también ha señalado que, en este caso, la decisión de adelantar el retorno se tomó tras consultas con equipos médicos en tierra y en coordinación con el control de misión en Houston.

Históricamente, los incidentes médicos en la EEI han sido poco frecuentes y rara vez han requerido evacuaciones. La NASA y sus socios internacionales mantienen un sistema de monitoreo constante de la salud de los astronautas, incluyendo telemedicina y apoyo en tiempo real desde la Tierra.

Fuentes oficiales de la agencia y reportes recientes subrayan que la prioridad en estos casos es minimizar riesgos mayores, incluso si ello implica acortar misiones, como ocurrió con la Crew-11.

Con información de AFP.