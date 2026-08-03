EU confirma dos muertes por brote de ciclosporiasis que provoca "diarrea explosiva"

Las autoridades sanitarias se mantienen en alerta tras la rápida expansión de un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos. El departamento de salud del estado de Michigan informó este lunes sobre el fallecimiento de dos personas vinculadas a esta infección intestinal, marcando un hito inusual en el comportamiento de la enfermedad.

Aunque la ciclosporiasis no suele poner en peligro la vida y las muertes son extremadamente raras en el país, el reciente aumento de casos ha encendido las alarmas tanto a nivel estatal como federal.

De acuerdo con los reportes médicos, las dos personas fallecidas en Michigan padecían enfermedades subyacentes graves. Las autoridades señalaron que estas condiciones previas podrían haberse visto agravadas por los efectos de la ciclosporiasis, especialmente por la deshidratación. El departamento de salud indicó que, por respeto a la privacidad, no se facilitará más información sobre estos dos pacientes.

El impacto del brote en el estado ha sido significativo. Hasta la última actualización del 30 de julio, las autoridades de Michigan han reportado:

11 mil 234 casos totales relacionados con el brote.

relacionados con el brote. Un aumento de 461 casos nuevos desde el reporte del viernes anterior.

desde el reporte del viernes anterior. 193 hospitalizaciones derivadas de complicaciones por la infección.

¿Qué es la ciclosporiasis y cuáles son sus síntomas?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Las personas suelen contraer la infección al consumir alimentos o agua contaminados con heces que contienen el parásito.

Los síntomas gastrointestinales más comunes incluyen:

Diarrea acuosa y frecuente.

Pérdida de apetito y pérdida de peso.

Cólicos o dolores estomacales.

Náuseas y fatiga.

Si no se trata, la enfermedad puede durar desde unos pocos días hasta un mes o más, y los síntomas pueden reaparecer.

Aumento sostenido en Estados Unidos

El panorama fuera de Michigan también refleja un incremento en los contagios. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han advertido que los casos han aumentado de forma constante en todo el territorio de los Estados Unidos durante los últimos meses.

A nivel nacional, hasta el 28 de julio, los CDC han registrado:

6 mil 707 casos confirmados por laboratorio.

por laboratorio. Más de 11 mil 500 casos sospechosos adicionales que se encuentran bajo investigación exhaustiva o pendientes de confirmación.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantener estrictas medidas de higiene, lavar adecuadamente frutas y verduras frescas, y acudir al médico si se presentan síntomas gastrointestinales prolongados.

Con información de Reuters