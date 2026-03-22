Raúl Guillermo Rodríguez, el nieto discreto castrismo en Cuba

En la comunista isla de Cuba, donde el poder ha tenido el mismo apellido durante más de medio siglo, el nombre de Raúl Guillermo Rodríguez Castro comenzó a sonar súbitamente como uno de los más importantes para el futuro del castrismo ante la presión de Estados Unidos.

Aunque mantiene un perfil relativamente bajo en comparación con otras figuras vinculadas al poder en la isla, Raulito, es unas de las personas más cercanas a su abuelo Raúl Castro, expresidente de Cuba y hermano de Fidel Castro.

En plena presión de la Casa Blanca, el jefe de la diplomacia estadunidense, Marco Rubio, mantiene conversaciones secretas con Raúl Guillermo, aseguró hace unas semanas el medio estadunidense Axios, citando a tres fuentes anónimas.

El rumor se fortaleció el 13 de marzo cuando el presidente Miguel Díaz-Canel informó en una reunión con las más altas autoridades del gobernante Partido Comunista que “funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos”.

Entre los dirigentes, en primera fila, estaba Raúl Guillermo Rodríguez Castro, pese a no ocupar ningún cargo oficial.

Raúl Castro, de 94 años, abandonó la presidencia en 2018, pero aún comanda la isla. Fotos: Reuters/ AFP

Las declaraciones de Díaz-Canel confirman lo dicho por el presidente estadunidense Donald Trump a mediados de enero acerca de que su gobierno mantenía conversaciones con altos dirigentes de la isla.

EL GUARDAESPALDA

Para entender quién es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, de 41 años, es imprescindible mirar hacia su linaje.

Es nieto de Raúl Castro, quien gobernó Cuba entre 2008 y 2018 tras décadas como una de las figuras clave del aparato militar y político de la isla. Es también nieto-sobrino de Fidel Castro, figura del régimen desde 1959 hasta su retiro.

Su madre es Deborah Castro Espín, la mayor de los cuatro hijos de Raúl Castro y licenciada en ingeniería química.

Su padre es el fallecido general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quien dirigía GAESA, un conglomerado empresarial militar que controla amplios sectores de la economía de la isla.

Raulito tiene una hermana mayor llamada Vilma.

Su familia lo apodó Cangrejo porque nació con seis dedos en la mano (polidactilia), aunque lo operaron cuando era pequeño.

A los 11 años, se mudó a vivir con su abuelo, lo cual afianzó su vínculo familiar y lo colocó desde muy joven en una posición estratégica dentro de la elite cubana.

Al ser el primogénito de los nietos, Raulito siempre fue muy apegado a su abuelo”, contó su primo Carlos Rodríguez Halley a BBC Mundo. “Ni siquiera su padre estuvo muy presente: trabajaba mucho y apenas se veían”, explicó.

Raúl Guillermo creció bajo el privilegio estructural de los Castro en Cuba y rodeado de jóvenes militares.

Estudió en Los Camilitos, una institución que prepara a jóvenes para carreras en las fuerzas armadas. Posteriormente cursó Contabilidad y Finanzas en la Universidad de La Habana.

Aunque Raúl Guillermo no desarrolló una carrera pública, su trayectoria dio un giro en 2016, cuando fue nombrado jefe de la Dirección General de Seguridad Personal (DGSP), el organismo encargado de proteger a Raúl Castro.

Ese nombramiento marcó su consolidación como guardaespaldas principal de su abuelo. En ese rol, no sólo se encargó de su seguridad física, sino que también controló el acceso a él y actuó como intermediario en asuntos sensibles.

Con el tiempo, su presencia se volvió habitual en actos oficiales, donde suele aparecer a pocos pasos del exlíder, evidenciando su cercanía y confianza.

Diversas fuentes lo describen como una “sombra” constante de Raúl Castro, combinando funciones de seguridad con asesoría política.

Es situado como un alto cargo del Ministerio del Interior (Minint) con rango de teniente coronel o coronel.

VIDA PRIVADA

Raúl Guillermo mantiene un perfil público bajo —a diferencia de su primo Sandro Castro, nieto de Fidel y una figura polémica en Cuba al mostrarse como influencer en las redes sociales.

Su primo Carlos lo describió para BBC Mundo como “tímido en su ambiente más cerrado, familiar”.

Dos veces ha contraído matrimonio y tiene dos hijos, según fuentes cercanas.

Sin embargo, su vida social ha estado marcada en los últimos años por su cercanía con algunos de los mejores beisbolistas venezolanos, asegura su primo.

Además, filtraciones en redes y noticias en medios independientes como CiberCuba, Martí Noticias y La Prensa de Panamá expusieron una vida de Raúl Guillermo llena de placeres caros y ostentación discreta, pero constante.

Se le atribuyen viajes frecuentes en yates de lujo por el Caribe, donde comparte langostas frescas y bebidas importadas con amigos y empresarios, según fotos que circulan redes sociales.

Sus conexiones con GAESA le han facilitado acceso a bienes de importación, como vehículos de alta gama, relojes de marcas exclusivas, ropa de diseñador y propiedades en el exterior, según Ok Diario.

Panamá es un centro clave de operaciones personales para Raúl Guillermo, con al menos 13 entradas al país en 2024 y más de 10 hasta septiembre de 2025 en jets privados.

Allí invierte en bienes raíces en zonas como Chiriquí y Coclé y mantiene vínculos con empresarios cercanos al chavismo venezolano y al poder militar cubano.

En La Habana, suele asistir a fiestas privadas con artistas famosos y banquetes gourmet en clubes exclusivos controladas por GAESA.

Está obsesionado con el ejercicio físico y su apariencia, por lo que pasa horas en gimnasios privados, de acuerdo con OK Diario.

El equipo de Marco Rubio percibe a Raúl Guillermo y su entorno como parte de una generación más joven, con mentalidad “empresarial”, que ve el comunismo revolucionario como un fracaso histórico y reconoce el potencial económico de un acercamiento con Estados Unidos, dijo un alto cargo de la administración Trump a Axios.

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