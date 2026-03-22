Frentes Políticos / 22 de marzo de 2026

1. Aulas en disputa. Mario Delgado, secretario de Educación, aterrizó en Oaxaca con costales de cifras y la tesis de que el presupuesto puede aligerar viejas tensiones sindicales. En cancha de Salomón Jara, gobernador del estado, la lluvia de becas, basificaciones y planteles nuevos funciona como contención frente a exigencias que llevan décadas incubándose en asambleas y marchas. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum empuja la expansión educativa como inversión de estabilidad futura. Hay cálculo fino detrás del entusiasmo institucional. Que los pizarrones no vuelvan a llenarse de mantas.

2. Crisis en plural. Javier May, gobernador de Tabasco, encara una prueba que no admite boletines tersos, la mancha de hidrocarburo en el río Seco ya golpea sustento, ánimo social y credibilidad institucional en la tierra donde el proyecto energético prometía redención productiva. Mientras la Marina, bajo el mando de Raymundo Morales, despliega contención contra reloj, la presión se traslada al escritorio de Víctor Rodríguez, director de Pemex, obligado a responder entre peritajes y reclamos comunitarios que no distinguen competencias. La tragedia humana tensó la cuerda. El desastre ambiental puede romperla. Y May, sin rumbo fijo.

3. Ruta propia. Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, decidió enfriar versiones de entendimiento con el PAN justo cuando el tablero rumbo a Nuevo León comienza a moverse con nervio anticipado. Su sintonía con Dante Delgado, coordinador nacional de MC, no es casual y reafirma la apuesta de competir sin muletas mientras se ordena la lucha interna por la candidatura. El mensaje impacta en el Palacio de Cantera, donde el gobernador Samuel García empuja otros nombres y calibra equilibrios. Colosio Riojas juega a la autonomía. Su riesgo es quedarse solo cuando llegue la hora de contar los votos.

4. Territorio destilado. Beatriz Mojica, senadora de Morena, decidió llevar al terreno fiscal una causa que pretende aliviar la carga del mezcal artesanal. No sólo busca oxígeno para 20 mil familias, coloca sobre la mesa la paradoja de un régimen que grava tradición como si fuera lujo importado. Negocio político. En Guerrero, Evelyn Salgado, la gobernadora, convierte la reconversión productiva en vitrina económica y resguardo frente a rezagos que se disuelven para beneficio turístico. El agave tarda años en madurar hasta quedar óptimo. La paciencia política, no.

5. Derrumbe. Adán Augusto López, senador de Morena y excoordinador de su bancada en el Senado, pasó de operador confiable del obradorismo a expediente incómodo que nadie quiere cargar completo. El vínculo político con Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco durante su gubernatura, se ha convertido en ancla que arrastra reputación y margen de maniobra. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, observa cómo el desgaste de uno puede contaminar la disciplina de muchos, justo cuando la cohesión legislativa resulta vital. Su popularidad está a la baja y enfrenta algo peor que la oposición: la duda de los suyos.