Inicia la tercera semana de guerra en Irán: Israel, impactado, y EU lanza ultimátum

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán entró en su tercera semana con una intensificación de los combates y una expansión de los frentes activos. Los reportes más recientes confirman ataques simultáneos en el Golfo, territorio israelí y paises vecinos, así como decisiones políticas que elevan el riesgo de una mayor escalada regional.

La guerra se ha extendido más allá de los enfrentamientos directos entre Israel e Irán, involucrando a varios países del Golfo y generando impactos en seguridad, energía y diplomacia internacional.

Israel presiona e Irán responde

Las hostilidades se intensificaron luego de que Israel atacará infraestructura energética de Irán, a lo que este país respondió con nuevos ataques en la región del Golfo. Arabia Saudita informó la detección de tres misiles balísticos cerca de su capital.

Un misil fue interceptado y los otros dos cayeron en zonas deshabitadas", señaló un portavoz del Ministerio de Defensa saudí.

En paralelo, Emiratos Árabes Unidos confirmó haber sido blanco de proyectiles iraníes, en un contexto de tensiones por disputas territoriales en el Golfo, particularmente en torno a islas estratégicas cercanas al estrecho de Ormuz.

A pesar del férreo control mediático israelí, se ha confirmado que las consecuencias de la guerra también han impactado a ese país. Misiles iraníes alcanzaron el sur del país, incluyendo la ciudad de Arad, donde al menos 100 personas resultaron heridas, seis de ellas de gravedad, según servicios de emergencia. En Dimona, donde se ubica un centro de investigación nuclear, se reportaron al menos 30 heridos adicionales tras otro impacto.

Irán reivindicó estos ataques como respuesta a bombardeos israelíes previos contra instalaciones nucleares en su territorio. A pesar de los informes que lo confirman, Israel sigue negando que tenga bombas atómicas.

En el frente libanés, el movimiento Hezbolá informó enfrentamientos terrestres con el ejército israelí en localidades fronterizas del sur del Líbano, específicamente en Jiam y Naqura, lo que confirma la ampliación del conflicto a combates directos en tierra.

Además, un ataque con dron en Bagdad, Irak, dirigido contra instalaciones de inteligencia, dejó un oficial muerto, según autoridades locales.

En Catar, un helicóptero militar se accidentó en aguas del país tras sufrir un desperfecto técnico. Equipos de rescate fueron desplegados, aunque no se detalló el número de tripulantes ni su estado.

Ultimátum de Estados Unidos

En el plano político y estratégico, Estados Unidos elevó la presión sobre Irán. El presidente Donald Trump emitió un ultimátum de 48 horas para que Teherán reabra completamente el estrecho de Ormuz al tránsito marítimo.

Si Irán no ABRE TOTALMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz, dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y aniquilará sus numerosas PLANTAS DE ENERGÍA", advirtió.

En respuesta, el ejército iraní anunció que atacará infraestructura energética y de desalinización en la región del Golfo en caso de una ofensiva directa contra su territorio.

Tras iniciar la guerra contra Irán, Estados Unidos e Israel se han declarado vencedores mientras los misiles iraníes siguen impactando. Pexels.

Por otro lado, el jefe del comando militar estadounidense, el almirante Brad Cooper, aseguró que fuerzas de su país destruyeron una instalación subterránea en la costa iraní utilizada para almacenar misiles de crucero y equipos asociados. Según indicó, esta operación redujo la capacidad de Irán para amenazar la navegación en el estrecho de Ormuz.

En el ámbito diplomático, los ministros de Relaciones Exteriores del G7 exigieron a Irán el "fin inmediato y sin condiciones" de sus ataques en la región.

Arabia Saudita, por su parte, ordenó la salida de un diplomático iraní y tres miembros de su equipo, en medio del deterioro de las relaciones bilaterales y los ataques en territorio saudí.

En Europa, la Comisión Europea planteó reducir el objetivo de llenado de reservas de gas del 90 por ciento al 80 por ciento para el próximo invierno, con el fin de contener la presión sobre los precios energéticos derivada del conflicto.

El ejército israelí atacó una universidad en Teherán, al que señaló como parte de las instalaciones utilizadas para el desarrollo de componentes vinculados a misiles balísticos y armamento.

Con información de AFP.