Praggnanandhaa, otro gran talento de la India

El gran maestro indio Rameshbabu Praggnanandhaa de 20 años con 2741 puntos de rating y actual no.13 del mundo es uno más de los herederos del gran Vishy Anand que han asombrado al mundo del ajedrez en los últimos años. Junto con sus compatriotas el campeón mundial oficial Gukesh, Erigaisi, Vidit y Harikrishna lograron ganar en Budapest, 2024 la medalla de oro en la Olimpiada mundial de ajedrez. Pragg como es mejor conocido, fue también un notable niño prodigio: a los 12 años y 10 meses consiguió su 3ª y última norma y con ella el título de gran maestro. Destacar también que su máximo rating FIDE fue en julio del 2025 año cuando llegó a 2785 puntos y al 4° lugar en la clasificación. En su repertorio de aperturas gusta de líneas complicadas y su estilo es más bien táctico aunque también goza de profunda comprensión posicional. En la siguiente partida con enroques en flancos opuestos va a aprovechar un grave descuido de su rival, el gran maestro ruso Sarana para lanzar un letal ataque al rey con bonito final.

Blancas: R. Praggnanandhaa (2741) – Negras: Alexey Sarana, (2677)

87th Tata Steel Wijk aan Zee, 2025 Gambito de dama variante del cambio

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 d5 4.cxd5 exd5 5.Ag5 c6 6.Dc2 (se aprecia el fino sentido posicional del blanco: al usar este orden de jugadas la dama evita un activo …Af5 de su rival) 6…Ae6 (más comunes son 6…Ae7 y 6…Cbd7) 7.e3 Cbd7 8.Ae2!? Ad6 9.Ad3 (Pragg se arrepiente y reubica su alfil a una mejor diagonal) 9...h6 10.Ah4 g5 (esta fue una arriesgada nueva idea: al debilitar su flanco de rey implica que enrocará largo. Es posible que a Sarana no le gustase 10…0-0 11.f4! con la amenaza 12.f5 pero el problema del negro es que su rey no tiene lugar seguro en ningún flanco) 11.Ag3 Axg3 12.hxg3 De7 13.Cf3 g4 14.Ch4 Cb6 15.0–0 0–0–0 16.a4 Rb8 17.a5 Cc4 18.Ca4 Cd6 19.Cc5 (aprecie el lector como el blanco puede ir preparando poco a poco su agresión contra el monarca rival mientras que el negro puede solo resistir) 19...a6 20.Tfc1 Ac8 21.Db3 Cb5?? (esto pierde la partida al no prever el siguiente sacrificio que destruirá la posición de su rey. Era mejor y más prudente evitar la amenaza 22.Axa6 con 21…Ra8!) 22.Cxa6+! bxa6 23.Txc6 Td7 (la fragilidad del flanco de dama negro es decisiva, por ejemplo: 23...Ce4 24.Axb5 axb5 25.Dxb5+ Ra8 26.Tac1 Da7 27.Tb6 Td7 28.a6 Te8 29.Dc6+ ganando) 24.Cf5 Dd8 25.Axb5 axb5 26.a6! Ta7 27.Dxb5+ Ra8 28.Cd6 (la entrada del caballo en el ataque resulta decisiva) 28…Ad7 29.Db7+!! y Pragg acaba su enérgica partida con un bonito remate. Sarana abandonó debido a 29…Txb7 30.axb7+ Rb8 31.Ta8++ 1–0

Solución al problema del diagrama: Praggnanandhaa comenzó con el golpe 30…Txf3! 31.Txf3 (la torre es inmune: si 31.gxf3 Dxf3+! 32.Txf3 Axf3++ pero en caso de 31.Cd7 el negro debe tener cuidado y no jugar 31...Tgxg3? por 32.Dxg3! Txg3 33.Tf8++, sino 31…Tf5! y si 32.Txf5 Dxf5 33.Cb6 Axg2+! 34.Rxg2 De4+ 35.Rf1 Df3+ 36.Af2 Tg2 ganando) 31...Dxf3! 32.Df1 (claro que 32.gxf3 Axf3++) 32...Dxg3! y Karchenko abandonó al seguir 33.hxg3 Th6++ o 33.Cd7 Dxg2+. 0–1 A los 11 años y venciendo así a un gran maestro sin duda prometía un gran futuro al prodigio indio.

- Guil Russek / Especial