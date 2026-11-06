"Quieren que me calle": Yoani Sánchez denuncia presiones de la policía política en Cuba

La periodista independiente Yoani Sánchez denunció este viernes que la policía política cubana ejerce "presiones" para que abandone su labor informativa y que un operativo policial le impidió salir de su vivienda en La Habana, un día después de que agentes de la Seguridad del Estado la detuvieran durante varias horas, según informó la agencia AFP.

"Quieren que me calle, quieren que me vaya (del país)", dijo Sánchez en redes sociales.

Sánchez, una de las figuras más visibles del periodismo independiente en Cuba, fue detenida la mañana del jueves en una calle de la capital y puesta en libertad a comienzos de la tarde.

Operativos policiales frente a las casas de opositores

Sánchez, la también periodista independiente Camila Acosta y la joven disidente Anna Sofía Benítez denunciaron este viernes despliegues policiales en los alrededores de sus viviendas.

"En los bajos de mi edificio hay un operativo de la policía para impedirme salir de casa", señaló Sánchez en la red social X.

Benítez escribió en esa misma plataforma que agentes vestidos de civil vigilan todas las salidas del edificio y que hay patrullas en la calle.

Benítez y su madre fueron condenadas en octubre a dos años de limitación de libertad, una sanción que les impide salir del país, después de que difundieran en internet un video de un agente policial que les llevó una citación oficial.

Una fuente de la embajada de Estados Unidos en La Habana declaró a la AFP que todo parecía indicar que varios invitados a un programa cultural organizado la noche de este viernes por la misión diplomática estaban bloqueados en sus casas e impedidos de asistir.

El jueves también fueron detenidas durante varias horas Berta Soler, de 63 años y líder del movimiento opositor Damas de Blanco, y otra integrante de ese colectivo.

Lo que Sánchez vio en el calabozo

En un video difundido en YouTube, Sánchez, de 51 años, explicó que fue detenida por tres hombres vestidos de civil de la Seguridad del Estado, que nunca se identificaron. Después la llevaron a una estación de policía de La Habana, donde la encerraron en un calabozo.

La periodista, que fundó y dirige desde 2014 el diario digital 14ymedio, indicó que le imputaron varios cargos, entre ellos propaganda contra el orden constitucional.

"Eso evidentemente tiene que ver con mi trabajo", apuntó Sánchez.

"Quieren que apague los micrófonos, pero no los voy a apagar", aseguró la periodista, quien anunció que retomaría su labor para contar lo que vio en el calabozo.

"Comprobé con horror que decenas o cientos de cubanos son detenidos cada día en La Habana por no tener una dirección de la capital en su carné de identidad", denunció Sánchez.

Cuba ocupa el puesto 160 de 180 países en la clasificación de libertad de prensa de 2026. AFP

Sánchez ganó en 2008 el Premio Ortega y Gasset, uno de los principales galardones del periodismo en español, y ese mismo año la revista estadunidense Time la incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo.

Según 14ymedio, la detención ocurrió en una semana en la que también fueron detenidos Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet, y Acosta.

De acuerdo con una ley aprobada en 2023, los medios estatales, controlados por el gobernante Partido Comunista, son los únicos legales. En los últimos años surgieron medios independientes en línea que sobreviven en un vacío legal y a los que los cubanos acceden mediante redes privadas virtuales (VPN).

En la clasificación mundial de la libertad de prensa de 2026 de Reporteros sin Fronteras, Cuba ocupa el puesto 160 de 180 países. El reporte de AFP no recoge una reacción de las autoridades cubanas a las denuncias.