Cuba libera a la periodista Yoani Sánchez; la acusa de atentar contra el orden constitucional

La periodista cubana Yoani Sánchez fue liberada este jueves tras pasar unas nueve horas bajo custodia de la Seguridad del Estado en La Habana, que le imputó un presunto delito de atentado contra el orden constitucional, según confirmó 14ymedio, el medio digital que fundó y dirige.

Sánchez, una de las voces más críticas con el gobierno cubano, fue interceptada alrededor de las 9:30 de la mañana cuando salía de su vivienda, en el barrio Nuevo Vedado, para hacer compras en un mercado cercano. Hasta ahora no se han divulgado las pruebas que sustentan la acusación ni la existencia de un procedimiento penal formal.

Nueve horas bajo custodia policial

Sánchez avisó a sus colegas que saldría brevemente y regresaría pronto, pero unos diez minutos después logró enviar un mensaje que alertó sobre lo que ocurría:

"Me secuestró la policía", escribió Sánchez antes de que sus compañeros perdieran contacto con ella.

Durante las horas siguientes se desconoció su paradero y las autoridades no ofrecieron información pública sobre los motivos de la detención. Su esposo, el periodista Reinaldo Escobar, quien se encontraba en Madrid, confirmó el arresto en Facebook. Según vecinos citados por 14ymedio, un agente de la Seguridad del Estado que se hace llamar Bruno fue visto merodeando por el edificio cuando ocurrió la detención.

Ya en libertad, Sánchez confirmó en Facebook que estaba en su casa y agradeció el respaldo que recibió:

"Acabo de llegar a casa, gracias a todos por la solidaridad y la difusión de la arbitraria detención que sufrí esta mañana. Ese apoyo fue el que logró descorrer los cerrojos y abrir los barrotes", escribió Sánchez.

La periodista adelantó:

Mañana daré más detalles de lo ocurrido pero, sobre todo, contaré lo que vi en esos calabozos: como periodista narraré el dolor y la total desprotección en la que viven los que no tienen visibilidad pública, a veces, ni siquiera tienen un móvil para denunciar lo que les ocurre", expresó Sánchez.

La periodista que retrató la Cuba cotidiana

Sánchez (La Habana, 1975) es periodista, escritora y activista, conocida por sus críticas al gobierno cubano. Su trabajo cobró relevancia desde 2007 con su blog Generación Y, donde retrató la cotidianidad, las restricciones sociales y la realidad política de Cuba.

Fundó en 2014 el medio digital 14ymedio y ha sido columnista de medios internacionales. Recibió en 2008 el Premio Ortega y Gasset de Periodismo Digital y en 2009 el Premio María Moors Cabot, que otorga la Universidad de Columbia.

Ola de detenciones y condena desde Washington

La detención se da en medio de una nueva ola de presión contra la prensa independiente. Según 14ymedio, el lunes fue detenido Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet, a quien agentes esposaron y trasladaron en una patrulla, y el martes fue detenida Camila Acosta, también colaboradora de ese medio.

El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, condenó la detención y la vinculó con esa campaña:

La detención de la periodista cubana Yoani Sánchez esta mañana forma parte de la campaña sostenida del régimen cubano para aplastar a la prensa independiente", escribió Segura en la red social X.

Segura también mencionó el encarcelamiento de Henry Constantín, director de La Hora de Cuba. Reporteros Sin Fronteras exigió que las autoridades informen sobre el paradero de Sánchez, garanticen su seguridad y la liberen.