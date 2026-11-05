Seguridad del Estado detiene a Yoani Sánchez, directora de 14ymedio en Cuba; desconocen dónde está

La periodista independiente Yoani Sánchez, directora del medio digital 14ymedio, fue detenida este jueves por agentes de la Seguridad del Estado de Cuba cuando salía de su domicilio en La Habana, Cuba. Hasta el momento, se desconoce el motivo de su arresto y el lugar al que fue trasladada.

La detención fue denunciada por su esposo, Reinaldo Escobar, quien informó sobre lo ocurrido a través de su cuenta de Facebook.

Yoani Sánchez ha sido detenida por la Seguridad del Estado hoy en La Habana”, escribió Escobar, sin proporcionar mayores detalles sobre las circunstancias del arresto.

El propio medio 14ymedio confirmó que la periodista habría sido privada de su libertad durante la mañana, cuando abandonaba su vivienda.

De acuerdo con la publicación, Sánchez consiguió enviar un mensaje de texto a sus compañeros de redacción para comunicarles que había sido detenida. Después de ese contacto, sus colegas perdieron información sobre su ubicación.

14ymedio denuncia que desconoce dónde está Yoani Sánchez

En su reporte, 14ymedio señaló que hasta el momento no cuenta con información sobre el sitio donde permanece la directora del medio ni sobre las razones de su detención.

La falta de información sobre su paradero mantiene la incertidumbre entre sus familiares y colaboradores, quienes conocieron el arresto a través del mensaje que la propia periodista alcanzó a enviar después de ser interceptada.

Sánchez es una de las principales voces del periodismo independiente cubano y dirige 14ymedio, plataforma digital desde la que se documentan acontecimientos políticos, económicos y sociales de la isla.

También conduce el espacio Cafecito informativo, que difunde a través de YouTube, donde aborda la situación cotidiana de Cuba y las consecuencias de las dificultades económicas y las tensiones con Estados Unidos.

Detención ocurre en medio de arrestos contra periodistas

El arresto de Yoani Sánchez se produce en un contexto de detenciones y procesos contra comunicadores independientes en Cuba, situación que también fue retomada por 14ymedio en su información.

Entre los casos mencionados se encuentran los periodistas Adelth Bonne Gamboa y Camila Acosta, colaboradores del medio CubaNet, quienes fueron detenidos y posteriormente liberados, aunque recibieron multas relacionadas con su actividad periodística, según el reporte.

Otro antecedente es el del director del medio La Hora de Cuba, quien fue trasladado a la prisión de Kilo 7, en Camagüey, donde permanece en prisión preventiva por un presunto delito de desobediencia.

Estos episodios forman parte del escenario en el que se produce la detención de la directora de 14ymedio, aunque hasta ahora no se ha informado si existe alguna acusación formal en su contra.

¿Quién es Yoani Sánchez?

Yoani Sánchez es una periodista cubana reconocida por su trabajo en medios independientes y por la cobertura de la realidad política y social de la isla.

Es fundadora y directora de 14ymedio, medio digital que publica información sobre Cuba y aborda temas como la economía, las restricciones políticas, los servicios públicos y las condiciones de vida de la población.

A través de su trabajo periodístico y de Cafecito informativo, Sánchez mantiene una cobertura constante de los acontecimientos nacionales.