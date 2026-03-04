Ecuador declara persona non grata al embajador de Cuba y ordena su salida

El Gobierno de Ecuador declaró persona non grata al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, y al personal de la misión diplomática, confirmó el miércoles la cancillería ecuatoriana, una decisión calificada por La Habana como "arbitraria e injustificada".

La cancillería ecuatoriana no explicó las razones por las cuales el presidente Daniel Noboa tomó la decisión, que concede 48 horas para que la misión cubana abandone el país, pero mencionó el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

El ministerio no aclaró si la medida implicaba una ruptura formal de las relaciones diplomáticas con La Habana.

El Gobierno de Ecuador reafirma su compromiso con el respeto al Derecho Internacional y la defensa de los altos intereses nacionales", añadió en un comunicado la cancillería.

La cancillería cubana calificó este miércoles la decisión del gobierno ecuatoriano como un "acto inamistoso" que "no parece casual" en un momento donde Estados Unidos aumenta la presión y sanciones contra isla comunista.

"Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones" entre los dos países, afirma la nota divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.

No parece casual que haya sido tomada en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política", agrega la diplomacia cubana.

Noboa publicó un corto video en X en el que se observa a un hombre en la terraza del edificio donde funciona la embajada quemando papeles.

"Parrillada de papeles", escribió en mandatario sin dar más detalles.

La relación entre Washington y Quito se ha afianzado desde 2023, cuando Noboa asumió el poder. Ambos países sostienen cooperación en materia de seguridad e inteligencia para la lucha contra el narcotráfico.

Trump dijo a finales de febrero que estudia una "toma de control amistosa" de Cuba al tiempo que impone desde inicios de año un bloqueo energético a la isla comunista, ubicada a solo 150 kilómetros de la costa de Florida.

Washington considera a Cuba una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional estadunidense.

Con información de AFP.