¿Quién es Kim Ju-ae? la adolescente que podría liderar Corea del Norte en sustitución de Kim Jong-un

La adolescente Kim Ju-ae, hija del líder norcoreano Kim Jong-un, de apenas 13

años de edad, se encuentra en la “etapa de sucesión designada”, según informó el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur a legisladores en una sesión informativa a puerta cerrada.

El cambio en la terminología utilizada por la agencia representa, de acuerdo con fuentes parlamentarias, un avance significativo respecto a evaluaciones anteriores, en las que se hablaba únicamente de un “proceso de entrenamiento para la sucesión”.

Kim Jong Un y su hija. captura de vídeo

¿Por qué se cree que habrá sucesión en el liderazgo de Corea del Norte?

El diputado surcoreano Lee Seong Kweun explicó que la NIS fundamenta su nueva valoración en varios indicadores acumulativos: la creciente visibilidad pública de la menor en actos de Estado, su presencia constante en eventos militares estratégicos y señales de que el propio Kim estaría incorporándola gradualmente a dinámicas de toma de decisiones.

La evaluación se produce en vísperas de un congreso clave del Partido de los Trabajadores, previsto para finales de febrero.

En ese foro, el régimen expondrá su hoja de ruta en política exterior, su estrategia de disuasión nuclear y sus objetivos económicos para el próximo quinquenio.

La agencia de inteligencia surcoreana señaló que monitoreará con especial atención si Ju-ae aparece ante los delegados y, sobre todo, qué protocolo oficial se le asigna, ya que en el sistema norcoreano la jerarquía ceremonial es un reflejo directo del poder político real.

Kim Jong Un AFP.

¿Qué se sabe sobre Kim Ju-ae?

La información confirmada sobre Kim Ju-ae es limitada.

Los medios estatales nunca han publicado oficialmente su nombre y la describen como la hija “más querida” o “respetada” del líder. Sin embargo, los servicios de inteligencia surcoreanos estiman que nació en 2013.

Su primera aparición pública ocurrió en noviembre de 2022, durante una prueba de misil balístico intercontinental, un escenario altamente simbólico que subraya la centralidad del programa armamentístico en la legitimidad del régimen.

Desde entonces, ha acompañado a su padre en desfiles militares, inspecciones de unidades estratégicas y actos industriales, consolidando una narrativa visual que la vincula tanto al poder militar como al desarrollo nacional.

En septiembre pasado, viajó con él a Pekín para una cumbre con el presidente chino Xi Jinping, celebrada al margen de los actos conmemorativos del fin de la Segunda Guerra Mundial. La presencia de Ju-ae en un evento diplomático de alto nivel fue interpretada por analistas como parte de una estrategia de legitimación internacional gradual.

La especulación aumentó cuando, el día de Año Nuevo, visitó junto a sus padres el Palacio del Sol Kumsusan, donde reposan los cuerpos embalsamados de Kim Il-sung y Kim Jong-il.

En el contexto norcoreano, ese acto tiene una carga simbólica extraordinaria: reafirma la continuidad dinástica y el vínculo directo con el linaje fundador del Estado.

Desde 1948, Corea del Norte ha sido gobernada exclusivamente por hombres de la familia Kim. La eventual designación de Ju-ae implicaría no solo una cuarta generación dinástica, sino también la posibilidad de la primera líder mujer en la historia del régimen, en una sociedad marcada por estructuras conservadoras y liderazgo tradicionalmente masculino.

Kim Jong Un y su hija. AFP.

La NIS también indicó que Kim Jong-un podría tener otros hijos, incluido un varón mayor, que no han sido presentados públicamente. No obstante, la exposición sostenida de Ju-ae sugiere una decisión política deliberada.

Kim Jong-un fue nombrado heredero en 2010, con apenas 26 años, tras el deterioro de salud de su padre, y asumió el poder en 2011 con experiencia limitada.

Algunos expertos consideran que su decisión de introducir tempranamente a su hija en la esfera pública responde a esa experiencia personal: asegurar una transición planificada, fortalecer la estabilidad interna y consolidar la continuidad del régimen en un entorno de presión internacional y aislamiento estructural.