La ONU en “extrema preocupación” por la crisis socioeconómica en Cuba

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó este viernes su “extrema preocupación” por la agravación de la crisis socioeconómica en Cuba, marcada por apagones, inflación y escasez de alimentos y medicinas. La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Marta Hurtado, señaló que el embargo comercial y financiero de Estados Unidos, sumado a eventos climáticos extremos y a las recientes restricciones en el suministro de petróleo, está teniendo un impacto cada vez más grave en los derechos humanos de la población.

“Los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violen los derechos humanos”, afirmó Hurtado, quien reiteró el llamado a todos los Estados para levantar medidas sectoriales unilaterales por sus repercusiones indiscriminadas en la ciudadanía.

Factores que agravan la crisis

Cuba enfrenta desde hace seis años una crisis económica profunda, resultado del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, la baja productividad de su economía centralizada y el colapso del turismo.

La situación se agravó tras la suspensión del suministro de crudo desde Venezuela, su principal proveedor durante los últimos 25 años, luego de la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense el pasado 3 de enero.

La ONU alertó sobre la crisis socioeconómica en Cuba, mientras México y Rusia enviaron ayuda humanitaria para mitigar la emergencia. REUTERS

La falta de combustible ha intensificado los apagones y afectado sectores clave como el transporte y la producción industrial, generando un escenario de incertidumbre para millones de cubanos.

Ayuda internacional

En medio de esta emergencia, dos buques de la Armada de México atracaron el jueves en el puerto de La Habana con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria, enviadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La carga incluyó leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

Autoridades mexicanas informaron que aún quedan más de 1,500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas a la isla en próximas semanas.

Por su parte, Rusia anunció que podría suministrar petróleo como parte de su asistencia “humanitaria”. El Ministerio de Desarrollo Económico de Moscú indicó que se espera el envío de crudo y derivados en los próximos días. Sin embargo, las dificultades logísticas ya se reflejan: las aerolíneas rusas Rossiya y Nordwind suspendieron sus vuelos hacia Cuba por problemas de reabastecimiento de combustible.

Impacto social y político

La crisis ha golpeado de manera directa a la población cubana, que enfrenta largas jornadas sin electricidad, escasez de productos básicos y un sistema de salud debilitado por la falta de insumos. La ONU advierte que las medidas restrictivas y la falta de suministros energéticos tienen consecuencias indiscriminadas, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

El llamado internacional busca abrir un espacio de cooperación y aliviar la situación humanitaria, aunque el panorama sigue marcado por tensiones políticas y económicas que dificultan una salida inmediata.

Con información de AFP.