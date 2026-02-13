"A la mamá se le terminó el postnatal": Gabriel Boric asiste con su hija en brazos a acto oficial en Chile

El Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves en el Palacio de La Moneda la firma del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) correspondiente al Salar de Maricunga, en una ceremonia marcada por un hecho poco habitual: la presencia de su hija Violeta, nacida el pasado 26 de junio de 2025, quien lo acompañó durante gran parte de la actividad oficial.

El Mandatario llegó al acto sosteniendo a la lactante en brazos y saludó a ministros, ejecutivos y autoridades en esa condición.

La escena se mantuvo incluso al momento de firmar el documento que actualiza el contrato originalmente entregado en 2018 a Codelco.

Esto dijo Boric sobre asistir a un evento oficial con su hija en brazos

Las imágenes oficiales registraron al Presidente estampando su firma con su hija en brazos, así como la fotografía protocolar junto a la ministra de Minería, Aurora Williams, y al presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco.

Boric y su hija en brazos. ig. gabrielboric

Posteriormente, para el desarrollo de su discurso, la niña fue tomada por la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, permitiendo al Jefe de Estado exponer los lineamientos del acuerdo.

Antes de abordar los aspectos técnicos del CEOL, Boric explicó públicamente la razón de la presencia de su hija. Indicó que, tras el término del postnatal de la madre, decidió llevarla consigo a la actividad. “Como es evidente, estoy con Violeta.

A la mamá se le terminó el postnatal y hoy, cuando iba saliendo de la casa, no pude dejarla, así que decidí traérmela a la pega”, señaló al inicio de su intervención.

El episodio, inédito en una ceremonia de estas características, introdujo un componente personal en un acto centrado en una decisión estratégica para la política de recursos naturales del país.

El Presidente vinculó explícitamente la escena con el contenido del proyecto, afirmando que “la generación de Violeta es el futuro de Chile”, en alusión al carácter intergeneracional de la explotación y desarrollo del litio.

Boric y su hija en brazos ig. gabrielboric

Desde el punto de vista institucional, la firma del CEOL forma parte de la Estrategia Nacional del Litio, que busca fortalecer el rol del Estado en la explotación del mineral, promover mayor valor agregado, incentivar la innovación tecnológica y asegurar estándares ambientales y productivos más exigentes.

El Salar de Maricunga es el segundo yacimiento con mayor concentración de litio del país, después del Salar de Atacama, lo que lo posiciona como un activo clave para la expansión de la industria.

Durante su discurso, el Mandatario también abordó el debate en torno al legado presidencial, señalando que la evaluación final de su gestión corresponderá al pueblo de Chile, más allá de las interpretaciones coyunturales.