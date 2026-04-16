¿Qué nos enseñó Artemis II?

Durante su primera conferencia de prensa oficial tras regresar de su viaje alrededor de la Luna, los cuatro astronautas de la misión Artemis II ofrecieron consejos para cualquiera que quiera seguir sus pasos en la ruta al espacio, especialmente a las nuevas generaciones.

El jefe de misión, Reid Wisman, el piloto Victor Glover y los especialistas de misión Christina Koch y Jeremy Hansen enfatizaron la importancia del trabajo en equipo en misiones como estas.

“Es más importante trabajar juntos que ser el primero en algo”, expresó Koch, quien se convirtió en la primera mujer en hacer un viaje alrededor de la Luna, con la misión que despegó el pasado 1 de abril.

Wiseman subrayó la necesidad de apoyarse mutuamente para vencer desafíos como este.

En el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, también evocaron el compañerismo que se hizo presente a lo largo de la misión en medio de la nave, que mide cinco metros de diámetro.

Cada acción, en realidad, era cosa de cuatro personas”, según describió Glover.

El canadiense Jeremy Hansen compartió el impacto que tuvo en él lo que observó durante su viaje espacial que “reforzó su creencia en la necesidad de trabajar juntos” para solucionar los problemas que tenemos en el planeta Tierra.

Después de agradecer a todas las personas que hicieron posible la misión lunar, Glover comentó que la aeronave, bautizada como Integrity, “voló de maravilla” y que fue un “inmenso privilegio” pilotarla, si bien quedan algunos ajustes por hacerle, en especial en los baños.

Wiseman agregó que se volvieron excepcionalmente buenos para comunicarse entre sí y terminaron “haciéndose mejores amigos” después de su viaje de 10 días.

El apoyo que recibieron durante la misión, coincidió, les dio esperanza en la capacidad de la humanidad para cooperar y lograr hasta lo que parecía imposible.