Regresan a la Tierra a salvo y con récords; Artemis II completa misión histórica

Cumpliendo con el cronograma perfecto, la misión Artemis II concluyó a las 18:07 horas de ayer, cuando la nave Orión, bautizada como Integrity, amerizó en las costas de San Diego, California, tras un viaje de diez días y un recorrido total de 1,117,515 kilómetros.

El comandante Reid Wiseman y su tripulación, integrada por Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, superaron la entrada a la atmósfera a más de 38 mil km/h. El descenso fue a unos 80 kilómetros de la costa, donde la cápsula desplegó tres paracaídas. Previamente, la nave experimentó una interrupción programada de comunicaciones debido a la formación de plasma por el intenso calor y la compresión del aire.

El siguiente reto era la extracción, que también fue exitosa. Una hora después del amerizaje, la Armada de EU recuperó a los astronautas mediante botes y helicópteros, siguiendo el protocolo de 1969. Los cuatro fueron llevados al buque USS John P. Murtha para revisión médica.

Los integrantes de esta histórica misión a la Luna marcaron varios récords, entre ellos, ser la tripulación con mayor diversidad (primer astronauta negro, primera mujer y primer no estadunidense en una misión lunar).

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, calificó el viaje como una “misión perfecta” y reafirmó el objetivo de alunizar en 2028 para construir una base.

Esta misión, que despegó el 1 de abril desde Cabo Cañaveral, llevó a los humanos más lejos en el espacio que nunca antes, orbitando incluso la cara oculta de la Luna. Ahora seguirá Artemis III, con la que lanzarán tripulación a bordo de Orión, para probar las capacidades de encuentro y acoplamiento entre la cápsula y naves espaciales comerciales.

Ante el éxito alcanzado, el presidente Donald Trump felicitó a la tripulación mediante su cuenta en Truth Social. “¡Lo repetiremos y luego, siguiente paso, Marte!”, aseguró el mandatario.

Artemis II NASA

Imponen marcas

· La mayor distancia recorrida por humanos, con 406 mil km, superando a Apolo 13.

· Primer vuelo tripulado más allá de la órbita baja de la Luna en más de 50 años.

· El mayor número de personas en espacio profundo, con 4, más que Apolo 8 (3).

Artemis II NASA

Misión perfecta: Artemis vuelve a casa; amerizaje de Orión

Tras diez días en un viaje alrededor de la luna, los cuatro astronautas regresaron con éxito en las costas de San Diego; “la próxima meta es Marte”.

La misión espacial Artemis II cumplió el cronograma perfecto. Ayer, a las 18:07 horas (tiempo de México) la nave Orión amerizó en las costas de San Diego después de un viaje de diez días en el espacio.

“Houston, aquí Integrity. Los recibimos fuerte y claro”, declaró el comandante Wiseman tras superar la fase de la entrada en la atmósfera, a más de 38 mil kilómetros por hora.

Ese mensaje dejó claro que los astronautas estadunidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen superaron un el obstáculo y avanzaban en su regreso a la Tierra.

La cápsula Orión de la NASA, bautizada como Integrity, descendió suavemente en paracaídas al mar a unos 80 kilómetros de las costas de San Diego.

Con esto, concluyó una misión que llevó a los astronautas más lejos en el espacio de lo que nadie había volado en la historia.

La transmisión de la NASA captó el momento en el que Orión se desprendió de su último módulo antes de emprender el viaje hacia la Tierra.

Posteriormente, hubo una interrupción en las comunicaciones, como estaba programado, debido al intenso calor y la compresión del aire formaron una envoltura al rojo vivo de gas ionizado, o plasma, que envolvió la cápsula, cortando las comunicaciones por radio con la tripulación durante varios minutos.

Y después, Orión se encontraba dentro de la atmósfera terrestre. Se abrieron tres paracaídas y la nave amerizó.

Una hora después, los cuatro tripulantes fueron extraídos de la nave para recibir atención la médica requerida.

La Armada de Estados Unidos los extrajo de la cápsula que flotaba en el océano y los subió en un bote, conforme a un protocolo que no ha cambiado desde la misión de Neil Armstrong, en el año 1969.

Luego fueron subidos uno a uno en helicópteros a través de una cuerda, y llevados hasta el buque USS John P. Murtha.

Tras descender, caminaron lentamente y con buen ánimo hacia el área médica del buque.

Fueron captados saludando al administrador de la NASA, Jared Isaacman.

El funcionario calificó el viaje como “una misión perfecta”.

“Hemos retomado el envío de astronautas a la Luna. Esto es solo el comienzo”, celebró.

“Vamos a volver a hacerlo con frecuencia, enviando misiones a la Luna hasta que aterricemos en ella en 2028 y comencemos a construir nuestra base”, agregó Isaacman.

El vuelo Artemis II recorrió un total de un millón 117 mil 515 kilómetros.

Además, fue el primer vuelo de prueba tripulado de una serie de misiones cuyo objetivo es comenzar a llevar astronautas a la superficie lunar a partir del año 2028.

Los astronautas se convirtieron en los primeros en volar cerca de la Luna desde el programa espacial Apolo, que se llevó a cabo en las décadas 60 y 70.

Glover, Koch y Hansen también hicieron historia como el primer astronauta negro, la primera mujer y el primer ciudadano no estadunidense, respectivamente, en participar en una misión lunar.

Con esto, se convirtieron en la tripulación espacial con mayor diversidad de la historia de Estados Unidos.

El cuarteto despegó de Cabo Cañaveral el 1 de abril y fue lanzado a una órbita terrestre inicial por el cohete Space Launch System de la NASA, antes de emprender un histórico viaje alrededor de la cara oculta del satélite de la Tierra.

Artemis II NASA

Ya los esperan en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a la tripulación del Artemis tras el exitoso amerizaje en el Pacífico.

“Felicitaciones a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II. El viaje fue espectacular, el aterrizaje perfecto y, como Presidente de los Estados Unidos, ¡no podría estar más orgulloso! Espero verlos pronto en la Casa Blanca”, expresó el republicano en un mensaje vía Truth Social.

El presidente Trump expresó que el éxito de esta misión allanaba el camino para una misión similar a Marte.

¡Lo repetiremos y luego, siguiente paso, Marte!”, sentenció Trump.

Tres récords que rompió Artemis II

Con un cronograma perfecto, los astronautas volvieron a la Tierra tras un viaje de diez días alrededor de la luna.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II amerizaron tal como estaba previsto, frente a la costa de California, tras una misión de diez días alrededor de la Luna ejecutada a la perfección, según la NASA, medio siglo después del programa Apolo.

Los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen se convirtieron en los protagonistas del viaje con el que la humanidad exploró el espacio profundo.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, calificó el viaje como “una misión perfecta”.

“Hemos retomado el envío de astronautas a la Luna. Esto es solo el comienzo. Vamos a volver a hacerlo con frecuencia, enviando misiones a la Luna hasta que aterricemos en ella en 2028 y comencemos a construir nuestra base”, dijo Isaacman.

Éstos son tres récords que dejó el viaje que inició el pasado 1 de abril.

DISTANCIA.

En su trayecto viajó a la mayor distancia recorrida por humanos desde la Tierra, con 406 mil kilómetros, con eso superaron a Apolo 13, de 1970. DE VUELTA A LA LUNA.

Es el primer vuelo tripulado más allá de órbita baja en más de 50 años, pues no había humanos en espacio profundo desde Apollo 17, es el regreso a la órbita lunar. LA MAYOR TRIPULACIÓN.

Es el viaje con el mayor número de personas en la zona conocida como espacio profundo, con cuatro más que Apolo 8, de 1968, que fue de tres.