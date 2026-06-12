La Unión Europea avanza en negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia

Los embajadores de los 27 países de la Unión Europea acordaron este viernes dar inicio a las conversaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, con la primera fase prevista para comenzar el lunes.

A pesar de que Ucrania continúa enfrentando la invasión rusa, el presidente Volodímir Zelenski ha convertido la adhesión a la UE en un objetivo estratégico clave, buscando consolidar a su nación dentro de la corriente política dominante de Europa.

Moldavia, por su parte, también ha impulsado reformas con el mismo propósito, en un contexto regional marcado por tensiones y desafíos de seguridad.

El papel de Hungría en el proceso

Las negociaciones de adhesión fueron aprobadas en diciembre de 2023, pero no pudieron comenzar debido a la oposición del anterior gobierno húngaro a la solicitud de Kiev.

Sin embargo, el nuevo ejecutivo de Budapest alcanzó recientemente un acuerdo con Ucrania sobre los derechos de la minoría húngara en el país, lo que permitió levantar el bloqueo y abrir el camino hacia la primera fase de las conversaciones.

Los capítulos de negociación

El proceso de adhesión a la Unión Europea se organiza en “capítulos” políticos agrupados en seis bloques temáticos, que abarcan desde derechos fundamentales hasta mercado interior y relaciones exteriores.

En esta primera fase, Ucrania y Moldavia comenzarán a trabajar en el grupo temático sobre aspectos fundamentales, considerado la columna vertebral del proceso de integración.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, emitieron una declaración conjunta en la que celebraron el avance. “Hoy, la Unión Europea ha dado un gran paso adelante”, afirmaron, destacando la decisión de Ucrania y Moldavia para impulsar reformas incluso en medio de enormes desafíos.

Ambos líderes subrayaron que la oferta de paz, estabilidad y oportunidades que representa la Unión Europea es “inigualable”, enviando un mensaje de respaldo político y estratégico a los países candidatos.

Para Kiev, representa un respaldo internacional en medio de la guerra con Rusia y un camino hacia la consolidación de su soberanía dentro del marco europeo. Para Moldavia, supone una oportunidad de fortalecer su institucionalidad y acercarse a un bloque que ofrece estabilidad y desarrollo.

Con información de Reuters.