Pakistán confirma texto consensuado para acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este viernes que se ha alcanzado un texto consensuado para un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

A través de un mensaje publicado en la red X, el dirigente aseguró que “la paz nunca ha estado tan cerca como ahora” y destacó el papel de su país como mediador en las negociaciones.

Sharif subrayó que el acuerdo ya cuenta con un texto final y que los próximos pasos se están concretando con la participación activa de Islamabad. En sus palabras, reconoció también la existencia de campañas de desinformación que buscan sabotear el proceso, pero reafirmó la voluntad de su gobierno de mantener el rumbo hacia la paz.

Dejando de lado el ruido, podemos confirmar que se ha alcanzado un texto final y acordado del acuerdo de paz, y Pakistán está ahora trabajando estrechamente con ambas partes para finalizar los próximos pasos. La paz nunca ha estado tan cerca como lo está ahora"

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, coincidió en que nunca se ha estado “tan cerca” de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos. En declaraciones recientes, Araqchi pidió a los medios abstenerse de especular sobre el contenido del memorando de entendimiento de Islamabad, asegurando que todos los detalles serán comunicados en el momento oportuno.

Las acusaciones de Trump

Poco antes del anuncio de Sharif, el presidente estadounidense Donald Trump acusó a Irán de negociar de mala fe y de difundir versiones falsas del plan de paz.

Según Trump, los términos que Teherán ha hecho circular “no tienen nada que ver” con lo acordado por escrito.

El papel de Pakistán como mediador

Pakistán ha asumido un rol central en las conversaciones, posicionándose como un puente entre dos actores históricamente enfrentados. La mediación de Islamabad busca no solo facilitar un acuerdo bilateral, sino también contribuir a la estabilidad regional en Oriente Medio.

Sharif destacó que su país es consciente de los intentos de sabotaje mediante campañas de desinformación, pero insistió en que la voluntad de las partes involucradas es avanzar hacia la paz. La participación activa de Pakistán refuerza su papel como actor diplomático clave en la región.

Con información de AFP.