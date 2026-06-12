Advierte la DEA que los carteles podrían aprovechar el contexto del Mundial de futbol

El jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, advirtió que los carteles de las drogas pueden intentar aprovechar el mundial de futbol para distribuir drogas.

Según Cole, “la DEA y otras agencias federales se encuentran en alerta máxima ante el inicio de la Copa Mundial de la FIFA esta semana en diversas localidades de Estados Unidos, México y Canadá”.

Cole afirmó que “el escenario mundial donde se disputarán los partidos de fútbol durante el próximo mes ofrece una nueva oportunidad operativa para que los cárteles”.

Declaró que su agencia “ha emitió una advertencia sobre la posible entrada de fentanilo al país, debido a la gran cantidad de extranjeros que viajan a Estados Unidos para los partidos”.

El funcionario dijo en entrevista con el medio conservador News Nation que el riesgo durante el mundial de futbol es porque implica movilidad de millones de personas y grandes concentraciones de aficionados.

Lam DEA divulgó un breve video ilustrado para advertir sobre el uso de drogas en el contexto del mundial 2026.

En declaraciones anteriores esta semana, Cole dijo al mismo medio que ha mantenido una sólida relación de trabajo con funcionarios mexicanos, incluido Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

Afirmó que existe un “flujo de información activo y libre” entre los dos países.