El papa León XIV es desalojado del avión que lo llevaría de España a Roma | VIDEO

El papa León XIV vivió un inesperado contratiempo en el aeropuerto de Tenerife Norte, cuando el avión que debía llevarlo de regreso a Roma sufrió un problema técnico justo antes de despegar.

La incidencia obligó al pontífice a abandonar la aeronave acompañado por el rey de España, Felipe VI, quien se encontraba en el lugar para despedirlo oficialmente. Ambos descendieron por las escalerillas y regresaron a la terminal.

La presencia del rey Felipe VI en el aeropuerto de Tenerife Norte tenía como objetivo brindar una despedida protocolaria al papa tras su visita a Canarias.

El monarca subió al avión para acompañar personalmente al pontífice en su salida, mostrando respeto y apoyo en medio de la situación inesperada.

El papa León XIV se despide de España con un mensaje de unidad

El papa León XIV cerró este viernes su visita a España con un emotivo discurso en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, al finalizar la misa que congregó a miles de fieles.

En sus palabras, el pontífice expresó que regresa a Roma “conmovido por el gran afecto” recibido durante su estancia y destacó la importancia de la unidad en la sociedad española. Su mensaje estuvo marcado por el agradecimiento y por la valoración de la fe que encontró en cada encuentro a lo largo de su recorrido por distintas ciudades.

El papa afirmó sentirse “reconfortado” por los testimonios de fe y amor a la Iglesia que le ofrecieron los participantes en los diferentes momentos de su viaje. Para él, esas expresiones reflejan el “gran corazón católico de España”, una frase que resonó entre los asistentes y que subraya el vínculo histórico entre la Iglesia y la sociedad española.

En el mismo acto, Robert Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos, agradeció a la ciudadanía, a los pastores y a las autoridades civiles por la acogida brindada al pontífice. Destacó las “mil maneras” en que todas las personas implicadas colaboraron en la preparación y realización de los viajes a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.