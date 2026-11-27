Este viernes, el presidente Vladimir Putin encabezó la presentación de un nuevo submarino de propulsión nuclear, bautizado como Perm, y adelantó que el país incorporará otras cinco unidades de este tipo a su flota antes de que termine la década.

La ceremonia tuvo lugar en los astilleros de Sevmash, en la ciudad de Severodvinsk, al noroeste de Rusia, reportó la agencia AFP, ahí se llevó a cabo el tradicional izado de bandera, acto con el que la embarcación pasó oficialmente a formar parte de la Armada rusa.

Durante el evento, Putin presumió la capacidad de su país para fabricar este tipo de submarinos y aseguró que pocas naciones en el mundo cuentan con la tecnología necesaria para desarrollar armamento de semejante alcance.

El mandatario ruso anunció que, para 2030, la Armada contará con cinco nuevos submarinos de propulsión nuclear, tres de ellos de la clase Yasen-M, a la que pertenece el recién incorporado Perm.

El submarino atómico arrojó el misil intercontinental como parte de los entrenamientos militares.

De acuerdo con Putin, estas embarcaciones tienen la capacidad de operar en cualquier parte de los océanos del mundo y transportar distintos tipos de misiles de crucero.

Los submarinos de propulsión nuclear son una pieza fundamental de la estrategia de defensa de Rusia, pues pueden permanecer sumergidos durante largos periodos y desplazarse sin ser fácilmente detectados.

Con la incorporación del Perm y los planes para ampliar su flota en los próximos años, Moscú busca fortalecer su capacidad de disuasión militar y mantener su presencia estratégica en los océanos.