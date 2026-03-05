Profesor desafía a encapuchados que intentaban sabotear su clase; alumnos quedan en shock | VIDEO
Un profesor de la UIS enfrentó a dos encapuchados que intentaron suspender su clase en Bucaramanga.
La Universidad Industrial de Santander (UIS) en Bucaramanga fue escenario de un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Dos encapuchados intentaron ingresar a un aula de la Facultad de Ciencias con la intención de suspender una clase, pero se encontraron con la resistencia de un profesor que les cerró el paso y los enfrento.
Ustedes no pueden venir a irrespetar el salón así”
El docente, decidido a proteger a sus estudiantes, caminó hacia los intrusos y los empujó para impedir su avance. Los encapuchados respondieron de la misma manera, generando un breve forcejeo que, sin embargo, no pasó a mayores.
Estudiantes entre la tensión
El video del incidente, grabado por algunos alumnos presentes, muestra a los estudiantes observando la escena con nerviosismo, guardando sus cuadernos en las mochilas y evitando intervenir.
La reacción de los jóvenes ha sido objeto de críticas en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron su pasividad frente a la valentía del profesor.
En otros espacios del campus, los encapuchados sí lograron realizar actos violentos: lanzaron petardos en la plaza Camilo Torres, realizaron grafitis y rompieron vidrios de varios edificios universitarios.
Según los manifestantes, estas acciones buscaban recordar el hallazgo de los restos del exguerrillero Camilo Torres Restrepo, figura histórica vinculada a movimientos insurgentes en Colombia.
Polémica en redes sociales
La reacción del profesor generó un intenso debate digital. Para algunos, su intervención fue un acto de valentía y defensa de la educación frente a la intimidación.
Para otros, su decisión de enfrentarse físicamente a los encapuchados puso en riesgo tanto a los estudiantes como a sí mismo.
También hubo voces que advirtieron sobre el peligro de que los encapuchados portaran objetos explosivos en sus mochilas, lo que habría podido desencadenar una tragedia.