Profesor desafía a encapuchados que intentaban sabotear su clase; alumnos quedan en shock | VIDEO

La Universidad Industrial de Santander (UIS) en Bucaramanga fue escenario de un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Dos encapuchados intentaron ingresar a un aula de la Facultad de Ciencias con la intención de suspender una clase, pero se encontraron con la resistencia de un profesor que les cerró el paso y los enfrento.

Ustedes no pueden venir a irrespetar el salón así”

El docente, decidido a proteger a sus estudiantes, caminó hacia los intrusos y los empujó para impedir su avance. Los encapuchados respondieron de la misma manera, generando un breve forcejeo que, sin embargo, no pasó a mayores.

Estudiantes entre la tensión

El video del incidente, grabado por algunos alumnos presentes, muestra a los estudiantes observando la escena con nerviosismo, guardando sus cuadernos en las mochilas y evitando intervenir.

La reacción de los jóvenes ha sido objeto de críticas en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron su pasividad frente a la valentía del profesor.

En otros espacios del campus, los encapuchados sí lograron realizar actos violentos: lanzaron petardos en la plaza Camilo Torres, realizaron grafitis y rompieron vidrios de varios edificios universitarios.

Según los manifestantes, estas acciones buscaban recordar el hallazgo de los restos del exguerrillero Camilo Torres Restrepo, figura histórica vinculada a movimientos insurgentes en Colombia.

Polémica en redes sociales

La reacción del profesor generó un intenso debate digital. Para algunos, su intervención fue un acto de valentía y defensa de la educación frente a la intimidación.

Para otros, su decisión de enfrentarse físicamente a los encapuchados puso en riesgo tanto a los estudiantes como a sí mismo.

También hubo voces que advirtieron sobre el peligro de que los encapuchados portaran objetos explosivos en sus mochilas, lo que habría podido desencadenar una tragedia.