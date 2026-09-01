Procesan a exfuncionarias por fentanilo contaminado vinculado a 90 muertes

Un juez argentino acusó formalmente este martes a dos exfuncionarias de organismos encargados de controlar medicamentos por su presunta participación en el caso del fentanilo clínico contaminado que circuló en hospitales en 2025 y fue vinculado a al menos 90 muertos y 44 pacientes lesionados.

La tragedia sanitaria es considerada por la prensa argentina como la más importante de los últimos 100 años, superada solo por la pandemia de covid-19.

El caso salió a la luz en mayo del año pasado cuando un hospital en La Plata, 50 km al sur de Buenos Aires, detectó las mismas bacterias en ampollas de fentanilo y en pacientes infectados.

Las procesadas son Nélida Bisio, quien dirigía la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) durante la crisis, y Gabriela Mantecón Fumadó, extitular del instituto de medicamentos dependiente de la Anmat.

Ambas fueron señaladas como "partícipes necesarias" en la adulteración del fentanilo, según una resolución del juez federal Ernesto Kreplak.

El magistrado consideró que las exfuncionarias de 71 y 56 años, respectivamente, estaban al tanto de las "irregularidades significativas" de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, responsables de fabricar y comercializar el medicamento.

"No obstante, decidieron no adoptar las medidas que se encontraban reglamentariamente compelidas a tomar. Así se comercializó el fentanilo adulterado", señaló Kreplak en el fallo obtenido por la AFP.

Trece empresarios y responsables de ambos laboratorios ya han sido procesados en la causa. Con la decisión de este martes, la investigación avanza por primera vez sobre exautoridades encargadas de "vigilancia y control" de productos medicinales, señala la resolución.

Kreplak dispuso además embargos por 500 mil millones de pesos para cada una (unos 330 millones de dólares) y ordenó que continúen en libertad mientras avanza el proceso.

Mantecón Fumadó dejó su cargo en plena crisis del fentanilo, en agosto de 2025; Bisio siguió hasta enero de 2026.

El opioide es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, según datos de la Organización Mundial de la Salud.