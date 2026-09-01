Juez desestima cargos de corrupción contra expresidente hondureño que fue indultado por Trump

Un tribunal hondureño desestimó los cargos contra el expresidente Juan Orlando Hernández por fraude y blanqueo de capitales, informaron el martes autoridades judiciales, nueve meses después de que fuera puesto en libertad en Estados Unidos.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, dijo medios locales que el juez concluyó que Hernández no era responsable de las decisiones presupuestarias en el momento de los hechos y que no se pudo confirmar que los fondos malversados se hubieran destinado a su campaña presidencial de 2013.

"Hoy se cierra este capítulo de persecución política, cerramos en Estados Unidos, se está cerrando este", declaró Hernández a reporteros a las afueras del tribunal en Tegucigalpa.

Sin embargo, un juez desestimó el señalamiento al asegurar que el expresidente "no autorizó" y tampoco "administró" esos recursos, que fueron desembolsados por el gobierno cuando él presidía el Congreso, dijo a periodistas Carlos Silva, vocero del Poder Judicial.

Hernández "no tuvo incremento patrimonial", por lo que se dictó "sobreseimiento definitivo", añadió Silva, quien además anunció que este mismo martes el exmandatario recibirá su carta de libertad.

Hernández regresó a la nación centroamericana a finales de julio, tras haber sido extraditado a Estados Unidos en 2022 acusado de tráfico de drogas. Dos años más tarde, fue declarado culpable y condenado a 45 años de prisión, pero indultado por el presidente estadounidense, Donald Trump, a finales del año pasado.

El indulto de Trump a Hernández se anunció dos días antes de las elecciones presidenciales de noviembre en Honduras, en una medida ampliamente considerada como un intento de influir en los comicios del país. Trump también afirmó en aquel momento que recortaría el financiamiento a Honduras si el candidato del Partido Nacional de derecha de Hernández —el actual presidente, Nasry Asfura— no ganaba las elecciones.

Tras salir de la cárcel estadounidense, Hernández siguió enfrentándose a cargos de fraude y blanqueo de capitales en Honduras, en el marco de una amplia investigación por corrupción conocida como "Pandora II".

Fiscales habían acusado a Hernández y a otros funcionarios de alto nivel de desviar casi 11 millones de dólares de fondos públicos hacia campañas políticas entre 2010 y 2013. Presuntamente, parte de ese dinero se utilizó para la primera campaña presidencial de Hernández.

También se han retirado los cargos contra otros dos exfuncionarios de alto nivel, entre ellos el expresidente Porfirio Lobo y el exministro de Hacienda Wilfredo Cerrato.

Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022, un periodo durante el cual la nación centroamericana sirvió como importante ruta del narcotráfico, y cientos de miles de hondureños huyeron de la violencia y la extorsión relacionadas con las drogas.