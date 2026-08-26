Dos detenidos por ocultar 10 kilos de fentanilo y ocho de heroína en autobús

Dos personas fueron detenidas durante un operativo carretero en Sonora, donde autoridades localizaron 10 kilos de fentanilo y ocho kilos de heroína ocultos en un compartimiento modificado de un autobús de pasajeros.

El Gabinete de Seguridad informó que el aseguramiento ocurrió durante una inspección en el tramo Hermosillo-Nogales de la carretera México 15, como parte de las acciones para prevenir y combatir el tráfico de drogas.

De acuerdo con el comunicado oficial, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) participaron en el operativo.

Durante la revisión del camarote del autobús de pasajeros, los agentes detectaron modificaciones en una alacena. Al inspeccionar el compartimiento localizaron 10 paquetes con fentanilo y ocho paquetes con heroína, además de dispositivos móviles.

El Gabinete de Seguridad señaló que las dos personas detenidas fueron sorprendidas transportando las sustancias y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

El Gabinete de Seguridad señaló que las dos personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades. X

Detenidos quedan a disposición del Ministerio Público

Tras el operativo, los dos detenidos, la droga y los demás objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer las responsabilidades correspondientes.

El aseguramiento se suma a las acciones de las autoridades federales contra el traslado de fentanilo y heroína por carreteras de Sonora, una de las principales rutas de conexión hacia la frontera norte.

El Gabinete de Seguridad refrendó su compromiso de fortalecer las labores de investigación y coordinación institucional para combatir el tráfico de drogas.