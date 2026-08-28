Operativos federales dejan 35 detenidos, arsenales y laboratorios asegurados

Fuerzas federales y estatales desplegaron acciones en nueve entidades del país, donde hubo detenciones, decomisos de armas, explosivos, drogas y miles de litros de hidrocarburo, además del desmantelamiento de laboratorios clandestinos, marcaron las operaciones realizadas por fuerzas federales y estatales durante el 27 de agosto en nueve entidades del país.

Detenido

Las acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y fueron desplegadas en Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, mediante operativos coordinados entre Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y autoridades locales.

Laboratorio

En Mapastepec, Chiapas, militares y agentes de la Fiscalía estatal catearon una propiedad donde fueron detenidas nueve personas. En el lugar encontraron un arma larga, tres pistolas, cargadores, 70 cartuchos, metanfetamina, marihuana, ocho motocicletas y un automóvil. Durante la intervención también fue liberada una persona que se encontraba privada de la libertad.

Uno de los mayores aseguramientos ocurrió en Aldama, Chihuahua. Un despliegue conjunto permitió localizar 101 mil 790 litros de hidrocarburo, seis vehículos, igual número de remolques, un tanque estacionario, siete mangueras de alta presión y cuatro artefactos explosivos improvisados.

En Ciudad Juárez, autoridades federales y estatales encontraron dentro de otro inmueble dos armas largas, 50 granadas, 98 pastillas de fentanilo, metanfetamina, municiones y equipo táctico.

En Durango, sobre la carretera Santa María del Oro-Entronque Guanaceví, efectivos del Ejército localizaron un vehículo que transportaba un arsenal: 13 armas largas, 26 cortas, 63 cargadores y mil 482 cartuchos, además de distintas drogas y chalecos tácticos.

Nayarit concentró varias de las operaciones. En Tepic, un cateo permitió asegurar cuatro armas largas, dos cortas, cinco granadas, un lanzagranadas, 28 cargadores, 825 cartuchos, chalecos tácticos, placas balísticas y un vehículo con reporte de robo.

En Jala, personal de Marina y de la FGR ubicó un laboratorio destinado presuntamente a la producción de drogas sintéticas. Fueron decomisados 36 envoltorios con metanfetamina y mil 477 litros de sustancias químicas. Las autoridades estimaron una afectación económica de 679 mil 483 pesos para los grupos criminales.

Mientras tanto, en La Yesca fueron destruidos nueve plantíos de marihuana distribuidos en una superficie de 41 mil 700 metros cuadrados. Las autoridades calcularon aproximadamente 259 mil 200 plantas, que posteriormente fueron incineradas.

Otro operativo relevante ocurrió en Acámbaro, Guanajuato. En la comunidad de Irámuco, Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas.

En ese punto fueron asegurados 3 mil 575 kilos de sosa cáustica, 11 reactores de síntesis orgánica y 32 tanques de gas LP. De acuerdo con la estimación oficial, el golpe económico a las organizaciones criminales alcanzaría los 3 mil 968 millones de pesos.

En Oaxaca, fuerzas federales y estatales ejecutaron de manera simultánea 21 órdenes de cateo. Diez personas fueron detenidas, identificadas por las autoridades como integrantes de una célula presuntamente vinculada con extorsiones, cobro de cuotas e invasión de propiedades. También quedaron aseguradas cuatro armas largas y dos cortas.

Sinaloa registró tres intervenciones. En El Rosario fue detenido un hombre y quedaron bajo resguardo cuatro vehículos, tres de ellos robados, además de dos armas largas, drogas, cargadores y cartuchos.

En Escuinapa fueron capturadas siete personas en posesión de cinco armas largas, 28 cargadores, 843 cartuchos y cinco chalecos tácticos. En Mazatlán, específicamente en la comunidad de Palo Blanco, elementos de Marina y SSPC localizaron 49 artefactos explosivos improvisados y un vehículo.

En Ciudad Madero, Tamaulipas, tres personas fueron detenidas con tres armas largas, tres pistolas, 23 cargadores, 171 cartuchos y dos granadas. También fueron decomisados cuatro chalecos tácticos, equipo de radiocomunicación y un vehículo.

Finalmente, en la colonia Emiliano Zapata, en Coatzacoalcos, Veracruz, un cateo encabezado por Marina y autoridades estatales terminó con seis detenidos. Fueron asegurados un arma corta, cartuchos, un kilogramo de marihuana y diversas dosis de cristal.