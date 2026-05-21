Primeros activistas de la flotilla para Gaza expulsados por Israel llegan a Turquía

El primer grupo de activistas de la flotilla para Gaza expulsados por Israel llegó este jueves a Turquía, tras la indignación internacional por el maltrato que recibieron durante su detención.

Tras la difusión de imágenes de los activistas con las manos atadas y la frente contra el suelo, publicadas por el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, España e Italia pidieron sanciones de la Unión Europea contra el alto funcionario, e Irlanda solicitó medidas contra Israel.

Más de 400 personas que iban a bordo de unos 50 barcos fueron interceptadas el lunes por el ejército israelí en el Mediterráneo, al oeste de Chipre y luego fueron llevados por la fuerza a Israel y detenidos en la prisión de Ktziot, afirmó la oenegé Adalah, que los representó legalmente.

Todos los activistas extranjeros de la flotilla de la Solidaridad con Palestina han sido deportados de Israel. Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein.

Adalah indicó que fueron llevados al aeropuerto de Ramon -cerca de Eilat, en el sur de Israel- para ser expulsados del país. Los activistas egipcios y jordanos fueron trasladados a sus respectivos países, a Taba y Aqaba, cerca de las fronteras con Israel.

Turquía afirmó que enviaría tres vuelos especiales para repatriar a sus ciudadanos y a los de terceros países, en total 422 participantes en la flotilla, 85 de ellos turcos, según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Un primer grupo de activistas de la flotilla de Gaza comenzó a llegar al aeropuerto de Estambul y fueron recibidos por una multitud con banderas palestinas, constató un corresponsal de la AFP.

"Nos atacaron, nos golpearon a todos"

Los activistas de la "Global Sumud Flotilla" ("sumud" significa resiliencia en árabe) querían llamar la atención sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza, devastada por más de dos años de guerra entre Hamás e Israel. Buscaban romper el bloqueo marítimo que el Estado hebreo impone al pequeño territorio palestino.

El ministro Ben Gvir provocó el miércoles una ola de indignación en el extranjero e incluso dentro de su propio gobierno al publicar un video de los activistas de la flotilla arrodillados y con las manos atadas.

Una joven que grita "Liberen Palestina" al paso del ministro termina con la cabeza presionada contra el suelo por los servicios de seguridad.

Gvir, del partido Poder Judío, fue criticado por el primer ministro Benjamin Netanyahu y por el ministro de Relaciones Exteriores israelí.

Pero Netanyahu defendió que su país "tiene pleno derecho a impedir que flotillas provocadoras de partidarios terroristas de Hamás" entren en sus aguas territoriales y lleguen a Gaza.

Las reacciones internacionales, especialmente de los países cuyos ciudadanos fueron detenidos, no tardaron en llegar.

El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó las imágenes de "inaceptables" y anunció que su país impulsará que se impongan sanciones de la UE contra el ministro israelí.

La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, la italiana Francesca Albanese, señaló en X que lo que sufrieron estos activistas es "un trato de lujo comparado con lo que se inflige a los palestinos en las cárceles israelíes".

Bilal Kitay, ciudadano turco originario de Bingöl, una ciudad de mayoría kurda al este del país, abrazó a su esposa a su llegada a Estambul tras ser deportado. Este ere su segundo embarque con la flotilla para Gaza.

El activista, que iba a bordo de un velero en compañía de una decena de personas, afirmó que esta interceptación por parte de las fuerzas israelíes fue "mucho, mucho más violenta que la anterior", en abril.

Nos atacaron, nos golpearon a todos, tanto a las mujeres como a los hombres, muchos gritaban. Pero, en realidad, eso no tiene ninguna importancia. Es lo que viven constantemente los palestinos", relató.

Julien Cabral, un belga de 57 años, aseguró que "primero bloquearon las comunicaciones y luego abordaron a plena luz del día con armas, disparando balas de plástico solo por diversión".

También dijo que escuchó a los efectivos israelíes decir "divirtámonos" en inglés.

"Confiscaron la medicina de una persona que sufría de epilepsia. A bordo del bote 'Sirius', había siete personas con 35 fracturas entre todas", agregó.

Con información de AFP.