Trump eliminará las restricciones a los gases de efecto invernadero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la eliminación de restricciones a una serie de gases de efecto invernadero que se utilizan en los refrigeradores y en los aires acondicionados.

El republicano calificó como "ridículas" las normas aprobadas por su predecesor demócrata, el expresidente Joe Biden, sobre los súpercontaminantes conocidos como hidrofluorocarbonos (HFC).

Trump dijo, desde la Oficina Oval, que la medida reducirá el costo de vida en Estados Unidos. La interrupción del suministro de petróleo por la guerra con Irán ha disparado los precios, lo que ha golpeado los índices de aprobación del presidente.

Afirmó que "oficialmente da por terminada las ridículas regulaciones de la administración Biden".

Son ridículos, innecesarios y costosos y, en realidad, empeoran la maquinaria", afirmó el presidente.

La administración Trump ampliará los plazos para que empresas de comestibles y otras compañías eliminen gradualmente el uso de HFC, dijo la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) en un comunicado.

Rodeado de ejecutivos y empresarios del sector, Trump dijo que no habrá "impacto negativo" por los cambios. "No hay preocupaciones ambientales".

Pero el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, en inglés) no está de acuerdo. El grupo dijo que con la decisión "pierden el ambiente y la economía".

Perjudicará a los consumidores y al clima, y reducirá la competitividad estadounidense en mercados globales emergentes para refrigerantes y tecnologías ambientalmente más seguras", dijo David Doniger, estratega principal para el clima del NRDC.

Los HFC fueron introducidos en los 1990 para reemplazar químicos que erosionaban la capa de ozono, pero resultaron ser catastróficos para el calentamiento global.

La EPA aseguró que, con el cambio, los estadounidenses ahorrarían hasta 2.400 millones de dólares.

Sin embargo, para el Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración el resultado será el contrario.

Va en contra de la oferta y la demanda", dijo Stephen Yurek, jefe del grupo. "Al extender el plazo de cumplimiento, la EPA mantiene e incluso incrementa la demanda del mercado por refrigerantes existentes".

"En lugar de bajar, es probable que los precios de los refrigerantes suban", lo que llevará a "costos de servicios más altos y mayores gastos para los consumidores".

Con información de AFP.