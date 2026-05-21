Trump anuncia envío de 5 mil soldados de EU a Polonia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves el envío de 5 mil soldados a Polonia, aunque no precisó si se refería a un despliegue ya previsto anteriormente, retrasado en medio de su presión sobre Europa.

El mandatario afirmó que la medida se basaba en su relación con su homólogo polaco, Karol Nawrocki, un aliado nacionalista a quien dijo estar "orgulloso de respaldar" en las elecciones que ganó en 2025.

Me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5 mil soldados adicionales a Polonia", escribió Trump en su red Truth Social.

Trump no dio más detalles, pero sus comentarios parecían referirse a un despliegue de varios miles de soldados estadunidenses en Polonia, cuyo destino ha sido incierto durante varios días.

La semana pasada, funcionarios estadounidenses dijeron que el despliegue de 4 mil soldados en Polonia había sido descartado, la última medida de la administración de Trump para recortar el número de tropas y castigar a los aliados de la OTAN por no ayudar en la guerra con Irán.

Luego, el vicepresidente JD Vance precisó el martes que el despliegue de los 4.000 soldados había sido pospuesto, no cancelado, y agregó que Trump no había tomado una "decisión definitiva".

Vance afirmó, sin embargo, que Europa tenía que valerse "más por sí misma", mientras Trump continúa presionando para que los aliados europeos asuman una mayor parte de la carga de su defensa.

El presidente estadounidense parece decidido a castigar a los aliados que no han respaldado la guerra en Medio Oriente ni han colaborado en su petición de ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz, que Irán mantiene cerrado en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero.

El Pentágono anunció a comienzos de mayo que Washington retiraría 5 mil soldados de Alemania después de que el canciller Friedrich Merz dijera que Irán estaba "humillando" a Estados Unidos en la mesa de negociaciones.

Polonia, eje militar de Washington en Europa del Este

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, Polonia se ha convertido en uno de los principales aliados estratégicos de Estados Unidos en Europa. Varsovia incrementó de forma acelerada su gasto militar, firmó contratos multimillonarios para adquirir armamento estadounidense y permitió el fortalecimiento de bases y centros logísticos de la OTAN en su territorio.

El gobierno polaco ha defendido una postura especialmente dura frente a Rusia y ha pedido de manera constante una mayor presencia militar estadounidense en el flanco oriental de la alianza atlántica.

El anuncio de Donald Trump también refleja las tensiones crecientes entre Washington y varios socios europeos por el reparto de cargas dentro de la OTAN. Trump ha retomado una línea política ya presente durante su primer mandato: exigir que los aliados aumenten su inversión en defensa y condicionen el respaldo estadounidense a un mayor compromiso militar europeo.

Analistas consideran que la redistribución de tropas desde Alemania hacia Polonia responde tanto a criterios estratégicos como políticos, premiando a gobiernos alineados con la Casa Blanca y presionando a países considerados menos cooperativos.

Con información de AFP.