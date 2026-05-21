Iglesia Católica distribuye el 82% de la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos

La Iglesia Católica cubana informó este jueves que ya ha distribuido el 82% de los tres millones de dólares en ayuda humanitaria enviados por Estados Unidos para las familias afectadas por el huracán Melissa, que devastó varias provincias del este de la isla a finales de octubre.

La ayuda, consistente en alimentos, productos de higiene y artículos para el hogar, comenzó a llegar en enero y fue canalizada a través de la ONG Cáritas Cuba, encargada por Washington de gestionar la distribución. Según el comunicado enviado a la AFP, el restante 18% de la ayuda se recibirá durante el presente mes, beneficiando en total a 8.800 familias en las provincias más golpeadas por el desastre natural.

El envío de ayuda fue anunciado por la administración de Donald Trump en noviembre, pocos días después del paso del huracán. En febrero, pese a las tensiones políticas entre La Habana y Washington, el gobierno estadounidense anunció una donación adicional de seis millones de dólares en ayuda humanitaria.

La Iglesia Católica cubana distribuyó el 82% de la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos tras el huracán Melissa, beneficiando a 8.800 familias. AFP

Cuba, bajo embargo estadounidense desde 1962, atraviesa una profunda crisis económica, agravada por el bloqueo energético impuesto por Washington desde enero y por otras sanciones que han limitado el acceso a recursos básicos.

Cáritas Cuba señaló que, una vez concluida la distribución de la primera ayuda, comenzará la ejecución de la nueva donación de seis millones de dólares, también destinada a alimentos y medicinas.

Además, Washington ha ofrecido un paquete mayor de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, con la condición de que la distribución sea realizada directamente por la Iglesia Católica u organizaciones caritativas de confianza, para evitar que los recursos sean desviados.

Declaraciones de Marco Rubio

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, declaró que La Habana aceptó la oferta de los 100 millones de dólares, aunque advirtió que no está claro si el gobierno cubano ha avalado las condiciones impuestas por Washington.

Solo estoy siendo sincero con ustedes (...) la probabilidad de que eso ocurra, teniendo en cuenta con quién estamos tratando ahora mismo, no es alta. Pero si cambian de opinión, aquí estamos. Y mientras tanto, seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer"

“Dicen que la han aceptado. Veremos si eso significa que se concretará”, señaló Rubio ante periodistas.