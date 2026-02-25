Estados Unidos autoriza venta de petróleo a Cuba bajo condiciones estrictas

El gobierno de Estados Unidos confirmó este miércoles que permitirá la venta y reexportación de petróleo y gas a Cuba, siempre que el combustible sea destinado exclusivamente al sector privado de la isla. Según la nota explicativa del Departamento del Tesoro, la autorización se enmarca en la llamada Excepción de Licencia SCP, que habilita exportaciones para uso personal y actividades económicas privadas, incluidas aquellas de carácter humanitario.

La medida llega tras la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense, hecho que derivó en sanciones contra países y empresas que intentaran exportar petróleo a Cuba. Esta política dejó a La Habana en una situación crítica, en medio de una grave crisis económica. Ante ello, el régimen castrista anunció su disposición a negociar y flexibilizó las normas internas para permitir, por primera vez en casi 70 años, la importación privada de combustible.

Condiciones de la autorización

El Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio aclararon que las exportaciones deberán destinarse únicamente al sector privado cubano y a actividades económicas vinculadas a necesidades humanitarias. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros advirtió que los exportadores tienen la responsabilidad de revisar las guías vigentes para garantizar el cumplimiento de las normas.

La nota oficial también precisó que, aunque el petróleo tenga origen inicial en Venezuela, saldrá de Estados Unidos bajo control de las autoridades norteamericanas.

El papel de Venezuela y la estrategia de Washington

El presidente Donald Trump subrayó que, tras el golpe a Caracas, Estados Unidos controlará el destino del crudo venezolano. Explicó que el petróleo será vendido en el mercado internacional a precios de referencia, con prioridad para las empresas estadounidenses. Inicialmente se habló de entre 30 y 50 millones de barriles, pero en su discurso sobre el Estado de la Unión, Trump aseguró que la cifra real asciende a 80 millones de barriles.

La autorización se suma a otras medidas recientes de Washington, como el envío de medicamentos y alimentos tras el paso del huracán Melissa. En esa ocasión, la ayuda fue canalizada a través de la Iglesia católica, con el objetivo de llegar directamente a la población cubana.

La decisión marca un giro en la política hacia Cuba, al permitir un flujo limitado de energía bajo condiciones estrictas. Para La Habana, representa un alivio parcial en medio de la crisis, mientras que para Washington es una forma de mantener presión sobre el régimen y, al mismo tiempo, apoyar al sector privado y a la población civil.

Con información de AFP.