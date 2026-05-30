Presunto caso de ébola pone en alerta a Brasil

Las autoridades sanitarias del estado brasileño de São Paulo están investigando un presunto caso de ébola detectado el sábado en la capital del estado, informaron las autoridades.

Un hombre procedente de la República Democrática del Congo presentó fiebre tras haber visitado recientemente ese país africano, donde hay un brote de ébola.

El paciente se encuentra aislado en un hospital especializado en la atención de casos sospechosos o confirmados de la enfermedad, informaron las autoridades en un comunicado.

Preocupa brote de ébola

El caso sospechoso detectado en São Paulo se produce en medio de un importante brote de ébola que afecta principalmente a la República Democrática del Congo (RDC) y que también ha registrado contagios en Uganda.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la situación como una emergencia de salud pública de importancia internacional debido a la rápida expansión del virus y al riesgo de propagación transfronteriza.

La Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria internacional por el brote. REUTERS

Hasta finales de mayo de 2026, las autoridades sanitarias y organismos internacionales habían contabilizado más de 900 casos sospechosos y alrededor de 220 muertes bajo investigación relacionadas con el brote. Además, se habían confirmado más de un centenar de contagios por laboratorio en la RDC y varios casos en Uganda, incluidos fallecimientos.

La cepa identificada es la variante Bundibugyo, considerada menos frecuente que otras formas del virus, pero con una tasa de letalidad que puede situarse entre el 30 por ciento y el 50 por ciento.

Para contener la enfermedad, las autoridades han reforzado la vigilancia epidemiológica, el rastreo de contactos, los controles sanitarios en fronteras y el aislamiento inmediato de pacientes sospechosos.

También se promueven protocolos de entierro seguro y campañas de información para evitar contagios, ya que actualmente no existe una vacuna aprobada específicamente para la cepa Bundibugyo. La detección temprana y el aislamiento siguen siendo las principales herramientas para frenar la propagación del virus.

La OMS declaró el 17 de mayo una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por el brote de ébola causado por la variante Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda.

El organismo advirtió que la rápida expansión de casos sospechosos, la aparición de contagios transfronterizos y las dificultades para contener la enfermedad en zonas afectadas por conflictos armados representan una amenaza extraordinaria para la salud pública regional.

La OMS también ha alertado de que la epidemia está avanzando más rápido que la capacidad de respuesta sanitaria. Según su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la situación se ve agravada por los desplazamientos masivos de población, la inseguridad en las áreas afectadas y la falta de una vacuna o tratamiento específico para la cepa Bundibugyo.

No obstante, el organismo considera que el riesgo de propagación es alto en África central y oriental, pero sigue siendo bajo a escala mundial, por lo que recomienda reforzar la vigilancia epidemiológica y la detección temprana en lugar de cerrar fronteras.