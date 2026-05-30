Irán afirma que acuerdo con Washington incluye desbloqueó miles de millones de dólares bloqueados

Los medios estatales de Irán informaron el sábado de que el proyecto de memorando de entendimiento discutido con Estados Unidos contempla un acuerdo para liberar 12.000 millones de dólares en activos congelados.

La televisión estatal Irib afirmó que, según una versión no oficial del protocolo en negociación, Estados Unidos se compromete "a dar a Irán acceso completo a 12 mil millones de dólares de sus activos en un plazo de 60 días".

De acuerdo con esa fuente, el fin es que estos recursos "puedan ser transferidos y gastados en los bancos del país o de los países de destino que Irán desee, sin restricciones".

La Casa Blanca desmintió el miércoles un informe anterior de Irib, que mencionaba un borrador de acuerdo marco que incluía el compromiso de Washington de levantar su bloqueo naval. El gobierno estadunidense lo calificó de "pura invención".

Trump por su parte insistió el viernes que "no se intercambiará dinero hasta nuevo aviso", afirmación que los medios iraníes, citando a fuentes informadas, refutaron de inmediato.

A principios de esta semana, una fuente dijo a la AFP que el jefe del banco central de Irán formaba parte de una delegación que visitó Catar "para debatir la cuestión de los fondos congelados, que se aborda en el memorando de entendimiento como parte de un eventual acuerdo final".

El informe de la televisión estatal del sábado también indicó que Teherán seguiría gestionando el estrecho de Ormuz, que Irán ha bloqueado de facto desde el inicio de la guerra.

Trump también dijo el viernes que Irán reabriría el estrecho "para el tráfico marítimo sin restricciones". Estados Unidos ha reiterado que sería inaceptable que Teherán mantuviera el control sobre este conducto vital para los envíos de energía.

Con información de AFP.