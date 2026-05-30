Exalcaldesa de California admite que actuó como agente del gobierno chino

La exalcaldesa de Arcadia, California, Eileen Wang, se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos por actuar ilegalmente como agente del gobierno de China, en un caso que ha generado atención nacional por sus implicaciones políticas y de seguridad. La exfuncionaria reconoció haber promovido intereses de Pekín sin registrarse ante las autoridades estadunidenses, como exige la legislación federal.

Wang, quien formó parte del primer Concejo Municipal integrado completamente por personas de origen asiático en la historia de Arcadia, aceptó un acuerdo con la fiscalía federal y enfrenta una posible condena de hasta 10 años de prisión. La sentencia fue programada para el próximo 6 de octubre.

La exalcaldesa, nacida en Chengdu, China, e inmigrante en Estados Unidos desde 1995, fue elegida para el Concejo Municipal en noviembre de 2022. Sin embargo, las autoridades sostienen que las actividades por las que fue acusada ocurrieron entre 2020 y 2022, antes de asumir el cargo.

Ella se disculpa y lamenta los errores que ha cometido en su vida personal. Su amor y dedicación por la comunidad de Arcadia no han cambiado ni han flaqueado”, señaló su abogado tras la declaración de culpabilidad.

La exfuncionaria enfrenta una posible condena de hasta 10 años de prisión tras aceptar un acuerdo con la fiscalía. Especial.

Cómo operó la red de propaganda vinculada a Pekín

Según documentos judiciales, Wang y su entonces prometido, Yaoning “Mike” Sun, administraban el portal US News Center, dirigido a la comunidad chinoestadunidense. De acuerdo con la investigación, ambos recibían instrucciones de funcionarios chinos para publicar contenidos favorables al gobierno de Pekín sin informar de esa relación al gobierno estadounidense.

Los fiscales sostienen que Wang actuaba bajo directrices directas de representantes del gobierno chino y difundía mensajes alineados con los intereses de Beijing. Uno de los casos documentados ocurrió en junio de 2021, cuando recibió instrucciones para publicar un texto que negaba denuncias internacionales sobre persecución, trabajo forzado y abusos contra la minoría uigur en la región de Xinjiang.

Las autoridades señalaron que Wang publicó el contenido pocos minutos después de recibirlo y realizó modificaciones posteriores siguiendo indicaciones de funcionarios chinos.

La clave aquí es que no reveló su vínculo con el gobierno de China”, explicó el analista legal Royal Oakes. “Ya sea que esté robando secretos nucleares o publicando editoriales favorables a China, sin registrarse como agente extranjero está violando la ley federal”.

Por su parte, el primer fiscal federal adjunto, Bill Essayli, afirmó que quienes realizan actividades encubiertas en nombre de gobiernos extranjeros “socavan la democracia estadounidense”.

El caso genera inquietud en una ciudad con fuerte presencia china

Arcadia, ubicada a unos 21 kilómetros al noreste de Los Ángeles, cuenta con una población de aproximadamente 53 mil habitantes y una importante comunidad de origen chino. Durante las últimas dos décadas, la ciudad experimentó una transformación demográfica impulsada por la llegada de inmigrantes procedentes de China continental, Taiwán y Hong Kong.

La difusión del caso provocó reacciones encontradas entre residentes y autoridades locales. Mientras algunos expresaron preocupación por posibles intentos de influencia extranjera, otros advirtieron sobre el riesgo de que la situación derive en estigmatización hacia la comunidad chinoestadunidense.

La investigación reaviva el debate sobre la influencia extranjera y la seguridad nacional en Estados Unidos. Especial.

No podemos permitir que este momento se convierta en una excusa para que la gente meta a comunidades enteras en el mismo saco o convierta la etnia en un arma para obtener ganancias políticas”, declaró el alcalde interino Paul Cheng.

Las autoridades municipales subrayaron que la investigación no involucró recursos públicos ni personal de la ciudad y recalcaron que las actividades ilícitas atribuidas a Wang habrían concluido antes de que asumiera funciones en el gobierno local.

El caso también involucra a Mike Sun, quien se declaró culpable del mismo delito en 2025 y actualmente cumple una condena de cuatro años de prisión. Según la fiscalía, Sun además participó activamente en la campaña electoral que llevó a Wang al Concejo Municipal de Arcadia.