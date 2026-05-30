Brote de hantavirus en crucero deja tres muertos; especialistas ven situación contenida

Expertos argentinos en hantavirus estimaron que el reciente brote en un crucero, que dejó tres muertos y generó alarma mundial, parece "bastante controlado", según señalaron durante el congreso anual de la Sociedad Argentina de Infectología en Buenos Aires.

El brote de hantavirus se produjo en el buque de bandera neerlandesa MV Hondius, que zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, e hizo escala en remotas islas del sur del océano Atlántico antes de dirigirse hacia el norte a Cabo Verde y luego a Tenerife, en las Islas Canarias, donde fueron evacuados los pasajeros restantes.

En su último informe, el jueves, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó 13 casos, incluidos tres fallecimientos, y dijo que no se habían registrado nuevas muertes desde el 2 de mayo.

El brote "parecería que está bastante controlado", afirmó Carla Bellomo, bióloga del Laboratorio de Hantavirus del Instituto Malbrán, un centro argentino de investigación y diagnóstico epidemiológico, frente a una sala colmada.

Especialistas capturaron cerca de 70 ratones colilargos para análisis de laboratorio. Pexels.

En la conferencia, Esteban Couto, asesor médico del Ministerio de Salud de argentina, Teresa Strella, infectóloga epidemióloga en el hospital de Puerto Madryn y Enzo Lavarra, coordinador de infectología del hospital de Esquel, ambos en la provincia de Chubut, coincidieron.

Transmitido por el ratón "colilargo" (Oligoryzomys longicaudatus), el hantavirus es un virus poco frecuente para el que no existen vacunas ni tratamientos específicos.

El brote del crucero corresponde a la cepa Andes, la única conocida que se contagia entre humanos, y que circula en el sur chileno y argentino.

A pesar del revuelvo mundial generado, los expertos subrayan que el riesgo de que la situación se descontrole es bajo.

"No debería ir mucho más de donde está ahora", dijo Lavarra, de la región patagónica andina, donde habita el ratón.

Lavarra trabajó con pacientes afectados por el brote anterior de hantavirus Andes, que ocurrió unos 120 kilómetros al norte de Esquel, en Epuyén, que dejó dejó 34 contagiados y 11 muertos entre diciembre de 2018 y marzo de 2019.

Para Strella, también "parece que se terminá acá", aunque recalcó que el hantavirus es un gran desafío para la salud pública que exige "reflexión y conciencia colectiva".

Una misión científica en Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, capturó más de cien roedores para analizarlos aunque no halló entre ellos ningún "colilargo", informó el 21 de mayo una autoridad sanitaria.

La OMS estima que cada año se producen entre 10.000 y 100.000 casos en humanos en todo el mundo, con una gravedad que varía según la cepa.

Con información de AFP.