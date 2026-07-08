Precio del petróleo se dispara por amenazas de Trump contra Irán; cierra en máximos

Los precios del petróleo se dispararon más de un 5 por ciento con la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, ante el temor del mercado por el suministro procedente del Golfo y con el estrecho de Ormuz en el centro de las tensiones.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, saltó un 5.21 por ciento hasta 78,02 dólares. Durante la sesión, incluso superó la barrera de los 80 dólares, algo que no ocurría desde hacía más de dos semanas.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en agosto, subió un 4.37 por ciento hasta 73.52 dólares.

"Hemos vuelto a un clima de hostilidad, y eso es lo que ha desencadenado la subida de hoy", resume para la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Donald Trump advirtió que Washington se preparaba para atacar de nuevo a Irán, después de enfrentamientos mortales entre las dos partes que, según él, habían dejado sin efecto el alto el fuego.

Estos acontecimientos "erosionan seriamente la confianza en que la actual tregua de 60 días pueda desembocar aún en un acuerdo de paz permanente", y los precios han reaccionado en consecuencia, explica Jorge Leon, de Rystad Energy.

Según los expertos, estos hechos también han frenado la navegación en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transitan normalmente el 20 por ciento del petróleo y del gas natural licuado mundial.

Los ataques contra buques reportados a comienzos de semana "han elevado el nivel de riesgo a un grado inaceptable para los transportistas y las aseguradoras", subraya John Kilduff.

Es cierto que circula mucha retórica belicista, pero con el presidente Trump, la tensión en este tipo de situaciones se dispara y puede caer igual de rápido", agrega el analista.

"Creo que cualquier cosa que pase terminará muy rápido y solo hará que todo sea más seguro, incluso para el petróleo", aseguró Trump.

Aunque dijo que ya no quería "tener trato" con los dirigentes iraníes, indicó que sus emisarios podían continuar sus conversaciones.

Paralelamente, Washington restableció el martes sus sanciones sobre el crudo iraní, levantadas por el protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio, que había permitido la reapertura del estrecho de Ormuz.

Antes del inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, tras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Teherán, una quinta parte del suministro mundial de petróleo transitaba por este estrecho.

Desde entonces, Irán ha mantenido un control férreo sobre el tránsito por esta concurrida vía marítima, obligando a otros productores de petróleo de Oriente Medio a reducir su producción en millones de barriles debido a su incapacidad para exportar al mismo ritmo que antes.