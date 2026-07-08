‘Esta noche les vamos a dar duro’, la amenaza de Trump a Irán tras el fin de la tregua

Trump lanza nueva advertencia: "Esta noche les vamos a dar duro" y eleva la tensión con Irán en pleno conflicto por el estrecho de Ormuz

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos provocaron una nueva escalada diplomática y militar, mientras el petróleo volvió a subir y aumentó la incertidumbre sobre la seguridad del comercio mundial.

El mandatario hizo la declaración antes de sostener una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el marco de la cumbre de la OTAN realizada en Turquía, donde además acusó a Teherán de incumplir los compromisos alcanzados.

Violan el acuerdo cada día", afirmó Trump al justificar el endurecimiento de la postura estadounidense.

Trump da por terminada la tregua con Irán

Las declaraciones llegan después de que el mandatario estadounidense asegurara que la tregua con Irán quedó concluida tras los nuevos ataques registrados en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Durante la cumbre de la OTAN, Trump sostuvo que ya no considera útil continuar con las negociaciones.

Por lo que a mí respecta, ha terminado. Es una pérdida de tiempo tratar con ellos", declaró.

Aunque señaló que permitirá que los equipos diplomáticos continúen dialogando si así lo consideran conveniente, dejó claro que su confianza en un acuerdo se ha reducido considerablemente.

"Violan el acuerdo cada día", afirmó Trump al justificar el endurecimiento de la postura estadounidense contra Irán. AFP

El estrecho de Ormuz vuelve al centro del conflicto

El estrecho de Ormuz continúa siendo el principal punto de fricción entre Estados Unidos e Irán.

Por esta ruta marítima circula una parte fundamental del comercio internacional de hidrocarburos, razón por la cual cualquier incidente provoca efectos inmediatos en los mercados energéticos.

Irán busca establecer un sistema de cobro por el tránsito marítimo y ha advertido que responderá contra las embarcaciones que no respeten los corredores autorizados por sus autoridades.

Desde junio, representantes de ambos países mantenían conversaciones para encontrar una salida negociada, aunque la reciente escalada militar pone en duda la continuidad de ese proceso.

El especialista en seguridad internacional Andreas Krieg, del King's College de Londres, señaló que actualmente existen intentos por encontrar mecanismos alternativos al esquema propuesto por Teherán, aunque advirtió que Irán está dejando claro que no aceptará soluciones que considere contrarias a sus intereses estratégicos.Bombardeos y ataques elevan la confrontación

La crisis se agravó después de que varios ataques iraníes alcanzaran embarcaciones comerciales en las cercanías del estrecho de Ormuz, situación que derivó en una ofensiva militar de Estados Unidos.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las fuerzas estadounidenses atacaron más de 80 objetivos, incluyendo: sistemas de defensa antiaérea, radares costeros, instalaciones militares estratégicas y decenas de embarcaciones ligeras de la Guardia Revolucionaria iraní.

Washington aseguró que la operación buscó reducir la capacidad militar iraní para afectar el comercio internacional que atraviesa una de las rutas marítimas más importantes del planeta.

Irán responde con nuevos ataques

La respuesta iraní fue inmediata. La Guardia Revolucionaria informó el lanzamiento de ataques dirigidos contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Kuwait y Baréin, mientras medios oficiales iraníes reportaron explosiones en distintas zonas cercanas al estrecho de Ormuz.

Entre los puntos afectados se encuentran: Qeshm; sirik; bandar abás, principal puerto comercial iraní y bushehr, ciudad donde opera la única central nuclear civil del país.

Las autoridades iraníes también confirmaron la muerte de un integrante de la Guardia Revolucionaria durante los enfrentamientos.

Las declaraciones de Trump tuvieron un efecto inmediato sobre los mercados internacionales.

El precio internacional del petróleo registró un incremento cercano al 5 %, impulsado por el temor de que una interrupción en el tránsito por el estrecho de Ormuz afecte el suministro global de crudo.

Alrededor de esa zona transita una parte significativa del petróleo que abastece a los mercados internacionales, por lo que cualquier escalada militar incrementa la preocupación de gobiernos, inversionistas y empresas del sector energético.

Mientras Washington acusa a Irán de poner en peligro la navegación internacional, autoridades iraníes sostienen que Estados Unidos ha incumplido compromisos previos al restablecer sanciones sobre las exportaciones petroleras.

Además, Teherán rechazó la propuesta de establecer un corredor marítimo temporal promovida por Omán, insistiendo en que no aceptará regresar al esquema anterior de libre navegación.