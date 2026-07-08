La ONU nombra al mexicano Leopoldo Maldonado como Relator Especial para la Libertad de Expresión

El abogado mexicano Leopoldo Maldonado Gutiérrez, fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como Relator Especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión y Opinión.

“Su trayectoria en la defensa de los derechos humanos fortalecerá este importante mandato. ¡Le deseamos mucho éxito en esta nueva responsabilidad!”, destacó la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Leopoldo Maldonado es actualmente director regional de la Oficina para México y Centroamérica de ARTICLE 19, la organización internacional dedicada a la defensa y promoción de la libertad de expresión, así como el acompañamiento de personas y comunidades que han enfrentado violaciones a derechos humanos.

La Relatoría Especial es uno de los principales mecanismos independientes de la ONU para promover y proteger el derecho a la libertad de opinión y de expresión en todo el mundo. Su nombramiento representa también un reconocimiento a la importancia de fortalecer la protección internacional de este derecho fundamental”, resaltó la organización.

ARTICLE 19 México y Centroamérica informó que Leopoldo Maldonado permanecerá como director regional al mismo tiempo que se inicia un proceso de transición que encabezará el Consejo Consultivo Regional derivado de esta designación.