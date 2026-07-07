Irán responde y ataca 85 instalaciones militares de Estados Unidos en Baréin y Kuwait

Los Guardianes de la Revolución (CGRI) iraníes afirmaron que atacaron decenas de instalaciones estadunidenses en Baréin y Kuwait, en respuesta a los bombardeos contra su territorio, según un comunicado de la televisión estatal IRIB.

"En una respuesta inicial a esta agresión, las fuerzas marinas y aeroespaciales de los CGRI efectuaron una operación conjunta de misiles y drones, alcanzando 85 instalaciones militares estadounidense" en Kuwait y Baréin, y derribaron un dron MQ-9, indica el comunicado.

Irán presiona por responde a ataques de EU

El ejército de Kuwait informó que repelió unos ataques con drones y misiles, luego de que Irán amenazara con represalias por una andanada de bombardeos estadounidenses en su territorio.

Las defensas aéreas kuwaitíes enfrentan actualmente ataques con misiles y drones hostiles", indicó el ejército en X, sin precisar su origen.

"El Estado Mayor del Ejército avisa que cualquier explosión escuchada es el resultado de los sistemas de defensa aérea que interceptan ataques hostiles", agregó.

Poco antes se activaron las sirenas en Baréin, según el Ministerio del Interior, que no indicó el motivo de la aparente amenaza.

Tanto Kuwait como Baréin tienen bases estadounidenses y fueron atacados repetidamente por Irán durante la reciente guerra en Oriente Medio.

Estados Unidos volvió a bombardear a Irán y reimpuso las sanciones a su petróleo el martes, luego de que buques comerciales fueron atacados en el estrecho de Ormuz. Las fuerzas armadas de EU aseguraron haber impactado más de 80 objetivos durante sus ataques.

Las fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de defensa iraníes, redes de mando y control, sitios de radar costero, capacidades de misiles antibuque y más de 60 pequeñas embarcaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el estrecho y sus alrededores", indicó el ejército estadounidense en un comunicado publicado en X.

La respuesta militar de Washington vino horas después de la revocatoria a una exención temporal de sanciones sobre el petróleo iraní, y luego ataques a tres petroleros, entre ellos un buque catarí con gas natural licuado, en el estrecho de Ormuz, según monitores marítimos y Catar.

"Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias", expresó antes un funcionario del Departamento del Tesoro estadounidense a la AFP.

La exención sobre el petróleo iraní había sido anunciada en junio y permitió a la república islámica producir, vender y entregar petróleo crudo y productos relacionados hasta el 21 de agosto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó a Estados Unidos de violar repetidamente el memorando de entendimiento acordado entre ambas partes para terminar con la guerra en Oriente Medio y amenazó con tomar represalias.

Irán está emitiendo una seria advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento del tratado por parte de Estados Unidos y tomará medidas decisivas", señaló el ministerio en un comunicado.

La agencia de noticias iraní IRIB informó más temprano de seis explosiones en la isla de Qeshm, siete más en la ciudad de Sirik y otras en la ciudad portuaria de Bandar Abás.

El nuevo intercambio entre EU e Irán se dio luego de que la agencia británica de seguridad marítima UKMTO informara que un "proyectil desconocido" impactó a un petrolero durante la noche y provocó un incendio, antes de que otros dos buques fueran alcanzados, al menos uno de ellos por un dron.

Los tres buques fueron atacados cerca de Omán, país que propuso un corredor temporal por su costa, una iniciativa a la que Irán se opone mientras busca imponer tasas a los barcos que utilizan el estrecho paso marítimo.