“No opuso resistencia”: Hijos de mexicano asesinado por el ICE acusan exceso de fuerza

Familiares del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo exigieron justicia y una investigación transparente a las autoridades federales de los Estados Unidos, luego de los hechos ocurridos la mañana de este martes sobre Canal Street y Wayside Drive en Houston, Texas, cuando agentes del ICE dispararon contra el connacional por presuntamente tratar de arrollarlos con su auto al no detenerse a una revisión de sus documentos.

En conferencia de prensa esta mañana en las oficinas de The Greater Houston Coalition for Justice, uno de sus tres hijos, Ronaldo Salgado, rechazó que su papá intentara huir u opusiera resistencia a la revisión, por lo que demandó que los responsables de la investigación muestren las cámaras corporales que deberían portar los elementos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza para dejar claro lo que sucedió y si hubo un exceso de fuerza.

“Verlo llorar de dolor por los balazos, cuando él era de los hombres que fingía que no le dolían las cosas por hacerse fuerte, como el dolor de espalda por su trabajo, es algo muy doloroso”.

Recordó que don Lorenzo tenía 35 años viviendo en la Unión Americana sin documentos, aunque estaba en proceso para regularizarse. Se dedicaba a la construcción de casas, por lo que generaba empleos a integrantes de la comunidad latina.

“Yo quiero que el mundo entero recuerde a mi papá, que sepa que mi papá fue un hombre honesto, humilde, trabajador, que él también dio oportunidades de trabajo a muchas personas. Había muchas instancias en que la gente venía a nuestra casa, tocaba la puerta para pedirle a mi papá la oportunidad de trabajar con él. Y sí, les dio a mucha gente, a muchos hombres, la oportunidad para trabajar con él, para construir casas para familias en Houston”.

Lorenzo Salgado recientemente había cumplido 52 años de edad, estaba casado y tenía tres hijos mayores, nacidos en los Estados Unidos.

“Yo quiero que eso sea lo que sepa la gente de mi papá, que a él no le importaba nada más que su familia, que no le gustaba nada más que comer su comida, darle gracias a mi mamá por la comida y decirnos a nosotros que siempre le echemos ganas en esta vida, que la educación nos va a llevar adelante. Yo quiero que a mi papá ustedes lo recuerden no como un nombre más de familia. Simple, humilde, un aficionado de la selección de México y de las Chivas”, expresó su hijo acompañado de un grupo de abogados y congresistas demócratas en Texas.

Hasta ahora solo se han conocido imágenes de los hechos posteriores a los disparos de los elementos de ICE contra el mexicano, ya cuando él se encuentra en el suelo tratando de recibir ayuda a un costado de la camioneta que utilizaba para llevar a trabajadores a sus obras.

El alcalde de Houston, John Whitmire, aclaró que ellos no podrán llevar a cabo una investigación sobre el caso debido a que no tienen jurisdicción sobre agentes federales.

“Estamos monitoreando muy de cerca. Estamos en contacto constante con nuestros funcionarios federales electos, insistiendo en que haya una investigación transparente e independiente”.

“Esta es una tragedia, una vida perdida, y mis oraciones para la familia por esta lamentable pérdida; como comunidad sentimos esta gran pérdida”, señaló.

Desde ayer que se conoció la muerte del mexicano Lorenzo Salgado, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) aseguró que el mexicano intentó evadir el arresto, embistió una de las unidades de los agentes de ICE, se negó a seguir múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente de la ley.

“Lo que resultó en que nuestro agente disparara su arma en defensa propia. El conductor fue alcanzado y se contactaron inmediatamente los servicios de emergencia. El conductor fue transportado al hospital, donde falleció debido a sus heridas.

DHS-OIG está liderando una investigación sobre el tiroteo involucrando a un agente. FBI Houston está liderando una investigación sobre la posible agresión a un agente de la ley federal”, sostuvo la dependencia.