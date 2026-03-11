Posponen en NY audiencia de ‘El Cuini’, cuñado de ‘El Mencho’; ahora será 8 de mayo

La audiencia judicial de Abigael González Valencia, conocido como “El Cuini”, fue pospuesta por 60 días por una corte federal en Nueva York. El procedimiento estaba programado originalmente para el 12 de marzo de 2026, pero ahora se celebrará el 8 de mayo, luego de una solicitud presentada por su defensa legal.

La decisión judicial ocurre mientras los abogados del presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantienen negociaciones con la Fiscalía estadounidense para explorar una posible resolución del caso que podría incluir un acuerdo de cooperación con las autoridades.

La petición de aplazamiento fue presentada por el equipo legal de González Valencia con el argumento de que continúan revisando grandes volúmenes de evidencia entregados por el gobierno de Estados Unidos.

El abogado Robert Feitel explicó que el análisis del material probatorio aún está en curso y que la defensa mantiene comunicación constante con los fiscales.

La defensa y la Fiscalía han tenido comunicaciones frecuentes sobre el caso y la defensa sigue revisando significativos volúmenes de evidencia entregados por el Gobierno”, declaró Feitel en declaraciones citadas por medios estadounidenses.

El defensor añadió que los expedientes incluyen más de un año de intercepciones de comunicaciones, reportes de investigación y numerosos documentos oficiales, lo que hace necesario ampliar el tiempo para revisar el material y evaluar si el acusado podría declararse culpable.

Según el abogado, esta prórroga permitirá mantener abiertas las conversaciones sobre una posible resolución del caso, lo que sugiere la posibilidad de un acuerdo judicial.

Presión judicial contra la estructura del CJNG

El proceso contra González Valencia ocurre en un momento clave para las investigaciones estadounidenses contra el CJNG, una de las organizaciones criminales más investigadas por autoridades federales de Estados Unidos.

Las autoridades señalan que “El Cuini” es considerado el principal operador financiero del cártel y líder de la organización conocida como “Los Cuinis”, grupo vinculado a operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Además, el acusado es cuñado de Rubén Oseguera Cervantes, identificado durante años como el líder del CJNG.

El caso también coincide con otros procesos judiciales contra figuras relevantes del mismo grupo criminal.

Abigael González Valencia, alias El Cuini Captura de video

Otro fundador del CJNG negocia declararse culpable

El aplazamiento de la audiencia de “El Cuini” se produce apenas un día después de que otro fundador del CJNG anunciara un acuerdo con la Fiscalía estadounidense.

Se trata de Erick Valencia Salazar, quien pactó declararse culpable ante una corte federal en Washington D. C.. Su audiencia fue programada para el 7 de abril.

Ambos casos forman parte de una serie de procesos contra líderes criminales extraditados o entregados por México a Estados Unidos en 2025, como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Detención y extradición de “El Cuini”

Abigael González Valencia fue detenido el 28 de febrero de 2015 en un restaurante de Puerto Vallarta durante un operativo realizado por la Secretaría de Marina.

Posteriormente fue trasladado al penal federal del Altiplano, donde permaneció bajo un proceso de extradición solicitado por autoridades estadounidenses.

Finalmente, el 12 de agosto de 2025 fue entregado al gobierno de Estados Unidos, acusado de narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Las investigaciones del gobierno estadounidense también derivaron en el congelamiento de bienes vinculados a organizaciones relacionadas con el CJNG y con la estructura criminal de Los Cuinis.

Investigaciones contra el CJNG

El caso de “El Cuini” forma parte de una estrategia más amplia de las autoridades estadounidenses para debilitar la estructura financiera del CJNG, considerada una de las organizaciones criminales con mayor presencia internacional.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) informó en meses recientes sobre operativos contra redes vinculadas al cártel, que incluyeron cientos de detenciones y decomisos de drogas en Estados Unidos.

Estos procesos judiciales se han intensificado tras la caída de varios líderes criminales y el incremento de las investigaciones sobre las redes financieras y logísticas que sostienen las operaciones del grupo.

Abigael González Valencia es identificado por autoridades estadounidenses como uno de los fundadores del grupo criminal Los Cuinis, considerado durante años el brazo financiero del CJNG.

Las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos señalan que las organizaciones dirigidas por González Valencia y por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes tienen raíces en el antiguo Cártel del Milenio, una estructura criminal que operó en México desde la década de 1990 y que posteriormente derivó en nuevas organizaciones dedicadas al tráfico internacional de cocaína.

