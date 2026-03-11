Cierran perímetro de la Casa Blanca por alerta de seguridad

Un conductor fue arrestado en la madrugada de este miércoles luego de estrellar su camioneta contra una de las barricadas de la Casa Blanca, informó el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:37 hora local, cuando el vehículo atravesó una barrera ubicada en la avenida Connecticut y terminó impactando contra una puerta en la Plaza Lafayette, justo al norte de la residencia presidencial.

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos durante el incidente.

Investigación en curso

El Servicio Secreto, encargado de la seguridad presidencial, señaló en un comunicado que estaba investigando el vehículo sospechoso y que el conductor había sido detenido y se encontraba bajo interrogatorio.

Las calles alrededor de la Casa Blanca fueron cerradas temporalmente, lo que provocó congestión vehicular y retrasos para empleados del Gobierno y trabajadores municipales. Decenas de vehículos de emergencia con luces intermitentes se desplegaron en la zona.

Trump en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca al momento del incidente. Según la agenda oficial, se prevé que parta alrededor del mediodía hacia el estado de Kentucky para cumplir compromisos internos.

Washington mantiene un nivel elevado de seguridad debido a la guerra conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que ha intensificado las medidas de protección en torno a la residencia presidencial.

Con información de AFP.