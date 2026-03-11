José Antonio Kast asume la presidencia de Chile

Este miércoles, el abogado y dirigente conservador José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en una ceremonia solemne realizada en el Congreso Nacional de Valparaíso.

El acto comenzó al mediodía y reunió a más de un millar de invitados, entre jefes de Estado, representantes diplomáticos y figuras políticas de América y Europa. La presidenta del Senado, Paulina Núñez Urrutia, fue la encargada de tomar juramento y colocar la banda presidencial, a lo que Kast respondió con un firme “Sí, juro”.

Invitados internacionales

La investidura estuvo marcada por una amplia presencia internacional que reflejó el interés regional y global en el rumbo político de Chile. Entre los asistentes se encontraban el rey Felipe VI de España, el presidente argentino Javier Milei, y mandatarios de países como Ecuador, Bolivia, Paraguay, Panamá, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica y Honduras.

También acudieron figuras políticas de peso en la región, como la opositora venezolana María Corina Machado, cuya presencia subrayó la dimensión ideológica del evento y el respaldo de sectores conservadores latinoamericanos al nuevo gobierno chileno.

José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en una ceremonia solemne en Valparaíso. REUTERS

Un giro político en Chile

Kast, de 60 años, llega al poder tras imponerse en segunda vuelta a la candidata comunista Jeannette Jara en diciembre, logrando la presidencia en su tercer intento electoral. Su investidura marca el inicio de un periodo de extrema derecha en el poder democrático chileno, sucediendo al progresista Gabriel Boric.

Durante su campaña, el líder republicano prometió actuar con rapidez frente al aumento de asesinatos, secuestros y extorsiones atribuidos principalmente a pandillas extranjeras. Entre sus propuestas destacan la deportación masiva de migrantes irregulares y el cierre de la frontera norte del país.

Mensaje de Gabriel Boric a los chilenos

El expresidente Gabriel Boric se despidió con un mensaje en redes sociales, agradeciendo el apoyo de su equipo y de la ciudadanía.

Chilenas y chilenos, quiero que sepan que tomé con humildad el mandato que hace cuatro años ustedes me dieran y les prometo que durante todo este tiempo he dado lo mejor de mí para estar a la altura de esta tremenda responsabilidad”

Boric aseguró que, como sus antecesores, estará disponible para colaborar en temas de Estado y transmitió su apoyo al nuevo mandatario.