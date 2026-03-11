Trump asegura que la guerra contra Irán terminará pronto porque “no queda nada que atacar”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la guerra contra Irán terminará “pronto” porque “prácticamente no queda nada que atacar”. En una breve entrevista telefónica con Axios, sostuvo que la campaña militar “va muy bien” y que los daños infligidos superaron las expectativas iniciales. Según Trump, Estados Unidos está “muy adelantado respecto al cronograma” y ha causado “más daño del que creíamos posible, incluso en el período original de seis semanas”.

A pesar del optimismo presidencial, funcionarios israelíes y estadounidenses confirmaron que no existe ninguna directiva interna sobre el cese del combate y que ambos países se preparan para al menos dos semanas más de ataques.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que la operación continuará “sin límite de tiempo, el tiempo necesario, hasta que logremos todos los objetivos y decidamos el resultado de la campaña”, con ofensivas “día tras día, objetivo tras objetivo” en Teherán y otras ciudades iraníes.

“Irán iba tras el resto de Oriente Medio. Están pagando por 47 años de muerte y destrucción que causaron. Esto es una retribución. No saldrán tan fácilmente”, dijo Trump subrayando que la hostilidad iraní se extiende más allá de Israel y Estados Unidos hacia los estados del Golfo.

El frente marítimo

El presidente confirmó que ataques estadounidenses destruyeron 16 embarcaciones cazaminas iraníes el martes, frustrando los planes de Teherán de sembrar el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Washington recibió inteligencia de que Irán había comenzado a colocar minas en el paso, aunque en número reducido. Trump advirtió en redes sociales que “si por alguna razón se colocaron minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán a un nivel nunca visto”.

El comandante del CENTCOM, almirante Brad Cooper, señaló en un mensaje en video que la misión estadounidense es “eliminar la capacidad de Irán de proyectar poder y hostigar el tráfico marítimo en el estrecho”. Según Cooper, los ataques con misiles y drones iraníes han disminuido drásticamente.

Escalada sostenida

La guerra entró este miércoles en su duodécimo día con una escalada constante. Irán atacó al menos dos buques comerciales en el estrecho de Ormuz, impuso la exigencia de que cualquier navío que desee cruzar obtenga “permiso” de Teherán y lanzó drones contra el aeropuerto internacional de Dubái, hiriendo a cuatro personas.

La tensión en el estrecho ha elevado los precios del petróleo por encima de los 90 dólares por barril, reflejando el bloqueo efectivo y la incertidumbre sobre la duración del conflicto.